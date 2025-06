Alberto Angela, alcune interessanti informazioni sulla sua carriera e sulla sua vita privata. Quando guadagna il noto divulgatore scientifico?

Va in onda stasera la seconda puntata di Noos – L’Avventura della conoscenza, programma condotto su Rai Uno da Alberto Angela. Nel corso della sua lunga carriera sono tanti i successi che ha conquistato come divulgatore scientifico, giornalista e conduttore, proprio come il padre Pietro Angela. Diversi sono i programmi che hanno condotto insieme, inizialmente lui non voleva seguire le orme del padre ma col tempo non ha potuto ignorare la sua grande passione per la divulgazione e ha accettato di condurre Albatros.

Sul piccolo schermo in questi anni lo abbiamo visto al timone di vari programmi, tra questi: Quark Speciale, Passaggio a Nord Ovest e Ulisse – Il piacere della scoperta, Viaggio nel cosmo, Meraviglie e altri ancora. Nel corso della sua carriera Alberto Angela ha rischiato anche la vita, è successo nel 2002 mentre era in Niger con la sua troupe. Lui stesso ha raccontato di essere stato rapito, picchiato e rapinato da alcuni banditi. A livello psicologico è stato un trauma molto profondo, quando è stato liverato ha fatto sapere di aver riflettuto molto sul valore della vita. In passato ricordando il rapimento ha ammesso di aver avuto paura di non rivedere più la moglie, però non ha mai smesso di svolgere con passione il suo lavoro nonostante si sia spaventato moltissimo.

Alberto Angela, l’amore per la moglie Monica e i suoi guadagni

Per quanto riguarda la sua sfera personale il noto divulgatore scientifico è sempre stato molto riservato, infatti non ama avere i riflettori puntati sul suo privato. Sappiamo però che da anni è legato sentimentalmente alla moglie Monica, i due sono convolati a nozze nel 1993 e dal loro amore sono tra tre figli, Riccardo, Edoardo e Alessandro. Non è nemmeno noto a quanto ammontino i guadagni di Alberto Angela, negli anni però sono trapelati alcuni dettagli.

Open aveva fatto sapere che il divulgatore scientifico nel 2019 con la conduzione dei suoi programmi aveva guadagnato 950mila euro. In una passata intervista rilasciata a Il Messaggero aveva rivelato che guadagna meno di Amadeus. Alberto Angela in quella occasione ha anche detto che guadagnerebbe di più se lavorasse con i privati, lui però pensa che la conoscenza debba essere condivisa con tutti.

