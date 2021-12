Alberto Angela: la moglie Monica e i tre figli / L’amore per la sua famiglia

Alberto Angela è certamente uno dei giornalisti e divulgatori più amati, uno che è riuscito a far amare anche temi complessi come storia e scienza a un pubblico di tutte le età. Ed è proprio il tono affabile, oltre alla capacità di utilizzare un linguaggio non troppo complesso, a essere uno dei fattori determinanti per il successo delle sue trasmissioni. Il figlio d’arte (il papà è il celebre Piero Angela) non può vantare solo un ottimo riscontro in Tv, ma anche una bella famiglia di cui non può che essere orgoglioso.

Monica, Riccardo, Alessandro, Edoardo: moglie, figli Alberto Angela

Ormai da anni, infatti, l’uomo è felice al fianco della moglie Monica, che gli ha dato tre figli maschi. Si tratta di Riccardo (classe 1998), Edoardo (classe 1999) e Alessandro, nato invece nel 2004. Tutti e tre, al pari di molti loro coetanei, sono attivi sui social, dove appare evidente la loro grandissima somiglianza con il papà.

ALBERTO ANGELA

Alberto Angela, non solo lavoro: una famiglia di cui è davvero orgoglioso

Monica è diventata la moglie di Alberto Angela nel 1993, ma di lei si sa davvero pochissimo. Lei, infatti, non ha un profilo social e compare al suo fianco nelle occasioni ufficiali solo raramente. A unirli ci sono anche due passioni in comune, quella per il nuoto e per il cinema: “Vado in piscina tutte le mattine prima di lavorare – aveva raccontato il giornalista a ‘Io Donna’ -. Faccio 60 vasche al giorno, a volte 10 in 5 minuti. Il nuoto è armonico, non rischio traumi muscolari e mi scarica i nervi”.

Riccardo, Edoardo, Alessandro figli Alberto Angela

Il giornalista ha una famiglia decisamente numerosa, composta da tre figli. Il figlio maggiore, Edoardo, sembra avere nel DNA lo stesso talento negli studi di nonno Piero. Lui ha infatti studiato Scienze dei Materiali all’Imperial College di Londra. Anche i suoi fratelli sono più piccoli.



