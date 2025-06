Alberto Angela: futuro in Rai?

Alberto Angela, come personaggio televisivo, è nato sulla Rai seguendo le orme del padre Piero con cui ha lavorato tantissimo. Alberto e Piero Angela hanno conquistato il pubblico con la loro preparazione e, dopo la morte di Piero Angela, Alberto porta avanti il nome di famiglia realizzando trasmissioni diverse in cui parla non solo di scienza, ma anche di storia, arte e musica. Alberto Angela, dopo la puntata speciale di Ulisse dedicato a Hiroshima e Nagasaki, si prepara a fare compagnia ai telespettatori con la nuova edizione di Noos – L’avventura della conoscenza.

Il futuro di Alberto Angela, dunque, è destinato alla Rai? A svelare l’attuale situazione è proprio Alberto Angela che, in un’intervista rilasciata ai microfoni de La Stampa, ha svelato dettagli sul contratto che lo lega alla tv di Stato.

Alberto Angela e il contratto con la Rai: le sue parole

Il contratto che lega Alberto Angela alla Rai non è stato ancora rinnovato. E’ questo che svela Angela ai microfoni de La Stampa: “Non ho ancora firmato il contratto con la Rai. Sono un volto nato in Rai, proprio come mio padre e continuo a considerare il servizio pubblico il posto ideale per fare divulgazione. Spero che si vada avanti e che si riesca a trovare un accordo”.

“Per me fare divulgazione in tv vuol dire guardare il mondo che mi circonda, capire in che direzione sta andando e intercettare i problemi appena emergono. Per questo spingo così tanto a sperimentare: in una tv dove tutti siedono su formule rodate, noi abbiamo il coraggio delle idee perché vogliamo tenere il passo con il mondo restituire lo spirito del tempo. Siamo stati, per esempio, i primi a parlare di emergenza climatica su Rai Uno“, ha aggiunto ancora.