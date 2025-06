Alberto Angela e Francesca Michielin: il caso whatsapp

Francesca Michielin non ha mai nascosto la propria ammirazione per Alberto Angela che, stando a quello che ha raccontato la cantante, l’avrebbe bloccata su Whatsapp. A svelarlo è stata la stessa Francesca Michielin ai microfoni del podcast Tintoria rispondendo a una domanda di Daniele Tinti che le aveva chiesto se il divulgatore scientifico l’avesse bloccata su whatsapp.

“È successo che m’avevano regalato per il compleanno una coperta con stampata la faccia di Alberto Angela: io ho postato questa foto in cui dormivo e mi riposavo (…). Siccome a volte le cose diventano inaspettatamente mega virali, quella foto l’hanno vista tutti”, è stata la risposta della cantante le cui parole sono diventate immediatamente virali.

La risposta di Alberto Angela a Francesca Michielin

Le parole di Francesca Michielin sono naturalmente arrivate anche all’indirizzo di Alberto Angela che, però, ha smentito le parole della cantante definendo il tutto una fake news. Il divulgatore scientifico della Rai ha parlato della situazione con Francesca Michielin in un’intervista rilasciata ai microfoni di Fanpage spiegando di non averla mai bloccata.

“È una gigantesca fake news – ha detto Angela -. Perché mai avrei dovuto farlo? La ammiro, è bravissima. Non c’è bisogno che lei si scusi perché non ha fatto nulla di sbagliato”, sono state le parole del divulgatore scientifico che ha così chiuso tutta la vicenda. La versione di Alberto Angela, naturalmente, non è passate inosservate e arriveranno, sicuramente, all’indirizzo della Michielin che ha sempre espresso grande ammirazione per Alberto Angela. Con le dichiarazioni del divulgatore scientifico, dunque, la vicenda si chiude ufficialmente.

