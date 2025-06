Anche nell’estate 2025 torna l’appuntamento con Alberto Angela e il suo programma di divulgazione scientifica, “Noos – L’avventura della conoscenza“. La trasmissione, lanciata nell’estate del 2023 come erede di Superquark di Piero Angela, giunge quest’anno alla sua terza stagione. Prima ancora del debutto, però, è stato annunciato un cambio di programmazione importante. Difatti, la trasmissione lascia la consueta collocazione del giovedì sera per approdare in prima serata su Rai 1 ogni lunedì, a partire dal 23 giugno.

Il motivo? Semplice: evitare la concorrenza diretta con il colosso estivo di Canale 5, Temptation Island. Il reality, condotto da Filippo Bisciglia, tornerà in onda da giovedì 3 luglio, confermandosi, come ogni anno, uno dei programmi più seguiti dell’estate. Forte di ascolti record ormai da oltre un decennio, il format targato Maria De Filippi rappresenta una sfida a dir poco impossibile anche per programmi solidi come quello di Angela. Per questo motivo, la Rai ha scelto di evitare lo scontro frontale, preferendo collocarlo in una serata alternativa, ovvero quella del lunedì.

Alberto Angela e la mossa per evitare lo scontro con Temptation Island

Vale la pena ricordare che la sfida dello scorso anno tra il programma di Rai 1 e il reality di Canale 5 fece molto discutere, soprattutto gli ascolti deludenti di Noos – L’avventura della conoscenza. La competizione con Temptation Island si rivelò infatti impossibile per Alberto Angela, tanto che la Rai fu costretta a sospendere temporaneamente la trasmissione a causa del calo drastico di share. Il programma tornò poi in onda a fine agosto, ma i risultati non migliorarono.

Difatti, il problema non era sicuramente solo il reality della De Filippi, tuttavia quel confronto diretto fu un vero colpo di grazia per la trasmissione. Di conseguenza, quest’anno, Angela e Rai pare abbiano deciso di giocare d’anticipo, evitando il confronto con la trasmissione condotta da Filippo Bisciglia. Noos andrà in onda su Rai 1 fino a fine luglio, mentre da lunedì 7 luglio su Canale 5 prenderà il via Battiti Live, altro appuntamento estivo molto seguito, soprattutto dai più giovani.