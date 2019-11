Alberto Antonello in coma: risvegliato e sedato/ Il padre Franco: “Sono distrutto”

È ancora ricoverato in gravissime condizioni Alberto Antonello, il 19enne coinvolto in un incidente stradale a Musile di Piave. La fidanzata 18enne, Giulia Zandarin, è morta, invece lui è in coma farmacologico a causa delle gravissime lesioni riportate nell’impatto avvenuto nella notte di Halloween. Le condizioni del figlio di Franco Antonello, l’imprenditore veneto che aveva lasciato il lavoro dopo che al figlio maggiore Andrea era stato diagnosticato l’autismo, sono stabili ma gravi, la prognosi è infatti riservata. Dopo un’analisi attenta della situazione clinica, i medici nelle scorse ore hanno provato a risvegliarlo. La notizia è stata data da La Vita in Diretta, secondo cui è stato registrato un lievissimo miglioramento delle condizioni del ragazzo. Alberto Antonello però ha cominciato ad agitarsi e, secondo quanto riportato dall’inviato, ha cominciato a chiedere della fidanzata. Allora i medici hanno deciso di sedarlo e quindi è stato indotto nuovamente in coma farmacologico. Intanto proseguono le indagini sull’incidente stradale.

ALBERTO ANTONELLO IN COMA, IL PADRE FRANCO: “SONO DISTRUTTO”

Alberto Antonello è ricoverato nel reparto di Rianimazione dell’ospedale dell’Angelo di Mestre. Al suo fianco resta la sua famiglia, in particolare il padre, che era divenuto famoso per un romanzo ispirato alla loro storia e recentemente anche per il film di Gabriele Salvatores, presentato all’ultimo Festival del Cinema di Venezia. L’uomo ha strenuamente difeso il figlio schierandosi contro i media per la mancanza di sensibilità e le accuse al ragazzo. Parenti e amici lo descrivono distrutto dal dolore per la morte di Giulia Zandarin, considerata una di famiglia, e per le condizioni del figlio Alberto. Accanto a loro tanti amici e parenti. Anche lo scrittore Fulvio Ervas, amico di Franco Antonello. «Non riesco a fare altro che piangere. Non ho parole. La vita si è accanita contro Franco Antonello. Una tragedia». La Vita in Diretta ha poi riportato le dichiarazioni del padre di Alberto: «Oggi è una giornata difficile, non riesco a non pensare a Giulia», ha detto all’inviato Max Franceschelli uscendo dall’ospedale.

