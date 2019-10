Alberto Aquilani, video scherzo Le Iene/ Michela Quattrociocche incinta di 3 gemelle?

ALBERTO AQUILANI, SCHERO DE LE IENE “MOGLIE INCINTA DI 3 GEMELLE”

Alberto Aquilani ha due figlie di nome Aurora, nata il 18 aprile 2011, e Diamante, nata il 3 novembre 2014, concepite con l’attrice di “Natale a Beverly Hills” Michela Quattrociocche, precedentemente fidanzata con l’attore e cantautore Matteo Branciamore e sposata con l’ex Nazionale dal 4 Luglio 2012. Dopo oltre 16 anni di carriera, Aquilani vive ora a Firenze e ha abbandonato il calcio nel 2018, con una felice militanza nella Roma dal 2004 al 2009 dove viene soprannominato il “Principino” ed esperienze in Nazionale dal 2006 al 2014, in seguito a ben sette anni nelle giovanili degli Azzurri dal 2000. Dopo le due bimbe, desidera ora un figlio maschio da crescere come baby “Principino” ma i suoi piani vengono sconvolti dalla notizia sorprendente e apparentemente impossibile ai suoi occhi che guardano sconcertati la compagna Quattrociocche, protagonista femminile del film di Moccia “Scusa ma ti chiamo amore”