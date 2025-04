Si chiama Alberto Baracchini, il marito di Deborah Lettieri, la nuova professoressa di ballo di Amici di Maria De Filippi. Da quando Deborah Lettieri è entrata nella squadra di Amici si sono, immancabilmente, accesi i riflettori anche sulla sua vita privata e sentimentale anche se in diverse occasioni la ballerina e coreografa ha dichiarato: “Non sono così desiderosa di esporre la mia vita”. Naturalmente per forza di cose la Lettieri ha dovuto sbottonarsi rivelando alcuni dettagli e retroscena sul suo privato rivelando: “sono sposata, ho una bimba di due anni”. Un amore che la ballerina vive liberamente sui social dove non mancano fotografie e scatti di vita privata e quotidiana in compagnia del marito e dell’amata figlia.

Ma chi è il marito di Deborah Lettieri? Alberto Baracchini è un pilota professionista e per motivi di lavoro è spesso lontano da casa; una situazione non semplice, visto che hanno una bambina molto piccola. Nonostante il lavoro però il papà cerca di esserci sempre per la piccola visto che la Lettieri ha detto: “quando c’è lui è al 100 per cento, soltanto che di mestiere fa il pilota di aerei a lungo raggio: manca per parecchi giorni al mese”.

Deborah Lettieri, l’amore per il marito Alberto Baracchini e la figlia

Deborah Lettieri da quando è entrata nel cast della scuola di Amici di Maria De Filippi come professoressa di ballo, al posto di Raimondo Todaro, è diventata popolarissima tra i giovanissimi (e non solo). In tantissimi hanno cominciato a cercare notizie sulla sua vita privata e sentimentale che la ballerina e coreografa ha cercato di tenere sempre ben lontana dal clamore mediatico e dal gossip.

Dall’unione tra Deborah e il marito Alberto è nata anche una figlia che gestiscono al 50% e 50% essendo impegnati entrambi per motivi di lavoro. La ballerina ha però confessato: “quando c’è mio marito il tempo insieme è sempre prezioso”.

