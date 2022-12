Alberto Bertoli chi è, figlio di Pierangelo Bertoli/ “Figlio d’arte? C’è diffidenza”

Alberto Bertoli chi è: biografia, carriera e vita privata

Alberto Bertoli è il figlio del grande cantautore emiliano Pierangelo Bertoli, scomparso nel 2002. Esattamente come suo padre, ha intrapreso la carriera musicale diventano un artista e cantante. Nato a Sassuolo il 24 settembre 1980, si è dedicato subito agli studi musicali.

Virginia Catellani chi è la nipote di Iva Zanicchi/ "Ha una musicalità formidabile"

All’età di 10 anni inizia ad imparare la chitarra classica, passando poi a quella blues e, infine, alla chitarra elettrica. Ha debuttato con la band S.L.A.M. the door, esibendosi alle prime armi. Nel corso degli anni ha lavorato a stretto contatto con suo padre, iniziando con lui un album che l’artista non ha mai potuto terminare, a causa della sua scomparsa nel 2002. Nel 2001, Alberto Bertoli partecipa come ospite d’onore al Terzo Festival della canzone dialettale modenese e, nello stesso anni, al musical The rocky horror picture show. Dopo la scomparsa del genitore, il figlio d’arte ha cominciato ad esibirsi da solista collaborando con diversi artista del calibro di Luciano Ligabue. Ha anche pubblicato diversi album musical tra cui: Mistero per me e Stelle Le cose cambiano, Bertoli, Il tempo degli eroi, Safà, Eppure Soffia, Matto da bar”. Dal punto di vista sentimentale non ci sono informazioni conosciute. L’artista preferisce mantenere il riserbo sulla sua vita privata.

Chi è Pierangelo Bertoli e com'è morto il cantautore emiliano/ Le cause e la malattia

Alberto Bertoli: “Essere un figlio d’arte ha lati positivi e negativi”

In occasione di un’intervista a Repubblica, Alberto Bertoli racconta cosa significa essere figlio di un noto cantante: “Ci sono i pro e i contro, tra i pro c’è il fatto che ho vissuto 22 anni con uno che il mestiere lo sapeva fare molto bene e me lo ha insegnato.”

E ancora: “Poi come accade per i salumieri e gli idraulici, il figlio avrà facilità a contattare i fornitori del padre, le persone del settore, perché c’è un rispetto per mio padre che fa sì che ci sia una buona predisposizione. Poi ci sono tutte le parti negative, i confronti, il fatto che i discografici non credono in te, non ci sono figli d’arte che abbiano fatto davvero successo, e anche la gente prima dei concerti è diffidente nei tuoi confronti. C’è diffidenza, è una realtà”.

Osvaldo Paterlini, marito Orietta Berti/ Lei: "molto importante per me e la carriera"

© RIPRODUZIONE RISERVATA