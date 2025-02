Di padre in figlio, la passione per la musica scorre nelle vene di Alberto Bertoli, figlio di Pierangelo Bertoli. Come il padre ha impresso nel mondo dell’industria discografica il valore dell’unicità, del talento senza artifici e filtri; il tutto testimoniato da un’importante carriera che per diverso tempo li ha visti anche collaborare. Trattandosi di un volto noto del mondo dello spettacolo, non manca la curiosità degli appassionati a proposito delle dinamiche relative alla vita privata e sentimentale.

Francesca Alotta ha un marito? "In passato vissuto un amore tossico"/ "Sono stata tradita"

Ampia riservatezza e discrezione per quanto riguarda la sua vita privata, come giusto che sia; Alberto Bertoli non ama mettere in vetrina tutto ciò che riguarda la sua realtà sentimentale ma sappiamo che da diversi anni vive una splendida liaison con la moglie Barbara Bellotti. Il primo incontro risale a circa 12 anni fa e, nel 2023, hanno deciso di compiere il grande passo del matrimonio. Non sembrano essere reperibili informazioni relative alla carriera professionale della moglie di Alberto Bertoli ma pare che non abbia alcun legame con il mondo dello spettacolo. A rendere ancora più prezioso e viscerale l’amore tra il cantante e sua moglie Barbara Bellotti spicca il lieto evento della nascita del loro primo figlio nel 2022.

Riccardo Fogli, chi è la moglie Karin Trentini/ "Da ragazza mi facevo accompagnare ai suoi concerti"

Alberto Bertoli e sua moglie Barbara Bellotti: discreti anche sui social

Sui profili social di Alberto Bertoli spiccano principalmente diversi contenuti riguardanti i molteplici impegni professionali, eventi e concerti; difficile trovare riferimenti alla vita sentimentale e dunque al rapporto con la moglie Barbara Bellotti. Segno ulteriore di come entrambi preferiscano vivere la loro quotidianità evitando ogni genere di ingerenza da parte del mondo del gossip. Oggi il cantante figura tra i tanti ospiti di Mara Venier a Domenica In in vista dell’imminente esordio di Sanremo 2025; chissà che oltre agli aneddoti musicali non racconti anche nuove curiosità a proposito del suo rapporto d’amore con la moglie Barbara Bellotti.