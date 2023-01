Alberto Bertoli, figlio di Pierangelo Bertoli/ “Mio papà non si è mai pianto addosso”

Alberto Bertoli, figlio di Pierangelo Bertoli, la carriera musicale: dagli S.L.A.M. appena 16enne, al duplice ruolo nel The Rocky Horror Picture Show

La musica ce l’ha sempre avuta nel sangue, seguendo le orme di suo padre è infatti riuscito a rendere anche lui la sua passione mestiere… Si tratta di Alberto Bertoli, classe 1980, figlio del celebre cantautore emiliano Pierangelo Bertoli. Nato a Sassuolo, Alberto si avvicina alla musica già in giovane età: a soli 16 anni è infatti in grado di padroneggiare tanto la chitarra blues quando quella elettrica e si esibise in un gruppo chiamato S.L.A.M. the door. Dopo la pratica alla chitarra decide di dedicarsi unicamente al canto visto che ne ha una predisposizione naturale. A partire dai 18 anni inizia inoltre a seguire il padre in televisione e durante i concerti facendoli da corista ma non solo, continua anche la propria carriera, girando pub di provincia in provincia, con un duo acustico.

Alberto da poi vita a un nuovo gruppo che chiama Iceland e con cui vince numerosi concorsi provinciali e con cui scrive le sue prime canzoni. La vera svolta arriva però nel 2001 quando ottiene l’importante duplice ruolo di Eddy e del Dottor Scott nel musical The Rocky Horror Picture Show per il regista Max Croci. Qui la sua carriera decolla ma, solo un anno dopo, affronta un momento di crisi: suo padre si ammala di poliomielite che lo priva della funzionalità degli arti inferiori e lo porta, in breve tempo, alla morte. Pierangelo Bertoli si spegne infatti il 7 ottobre 2002.

Alberto Bertoli, figlio di Pierangelo Bertoli, la difficile vita di un figlio d’arte: “La gente è diffidente nei miei confronti…”

Dopo la morte del padre, il celebre cantautore Pierangelo Bertoli, Alberto Bertoli attraversò un periodo difficile: nonostante ciò non ha abbandonato il suo sogno e, lentamente, è riuscito a riprendersi. Seguendo le orme del padre ha iniziato una carriera da solista ottenendo un discreto successo: ha pubblicato svariati album (Le cose cambiano, Il tempo degli eroi, Safà, Bertoli, Eppure Soffia, Matto da bar, Mistero per me e Stelle vincendo prime), e ha collaborato con importanti artisti (uno fra tutti Luciano Ligabue).

A Repubblica si era aperto raccontato gli aspetti positivi e negativi di essere figlio d’arte: “Ci sono i pro e i contro, tra i pro c’è il fatto che ho vissuto 22 anni con uno che il mestiere lo sapeva fare molto bene e me lo ha insegnato. Poi ci sono tutte le parti negative, i confronti, il fatto che i discografici non credono in te, non ci sono figli d’arte che abbiano fatto davvero successo, e anche la gente prima dei concerti è diffidente nei tuoi confronti. C’è diffidenza, è una realtà”. Nell’intervista Alberto ha anche sottolineato come sia diffidente verso la televisione per il modo in cui suo padre è stato trattato in TV: “È stato trattato male, all’inizio lo mettevano a sedere su una sedia. Mio padre non si è mai pianto addosso e non ha mai parlato della sua condizione fisica nelle sue canzoni, perché lui era un artista, poi aveva la poliomielite, ma era un artista innanzitutto”.











