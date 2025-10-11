Michela Miti è stata legata per oltre 20 anni con il noto poeta e scrittore Alberto Bevilacqua. I due sono apparsi molto legati negli anni.

Alberto Bevilacqua è stato uno storico compagno per l’attrice Michela Miti, donna che sarà ospite nella puntata di Verissimo del prossimo 11 Ottobre 2025. La donna racconterà diverse sue vicende e storie relative alla sua vita e non può quindi mancare la sua lunga liaison con Alberto Bevilacqua, ma andiamo a vedere chi è.

Alberto Bevilacqua è stato un celebre scrittore e regista italiano nonchè poeta nato a Parma il 27 Giugno 1934. Negli anni ha alternato libri a grandi film e pubblicò nel 1966 il film Questa Specie d’amore, film con il quale riusci’ tra le altre cose a vincere anche il David di Donatello come miglior Film. E’ stato anche vicepresidente della commissione al Festival di Sanremo 1990.

Nel 1994 Michela Miti e Alberto Bevilacqua anche se la donna ha raccontato che i due si sono conosciuti 10 anni prima e lo ha rivelato al Corriere della Sera. Lei aveva solo 18 anni, poi dopo 10 anni si incontrarono a leggere favole e poesie e da allora non si sono mai più lasciati.

Michela Miti e il legame con Alberto Bevilacqua

In alcune recenti interviste Michela Miti ha raccontato di avere importanti problemi economici e cosi la donna ha raccontato sempre a Gente: “Se mi ha lasciato qualcosa in eredità? Il nostro amore era viscerale e non ci pensavamo, vivevamo tutto istante per istante. La soluzione poteva essere il matrimonio, lui però veniva da un’esperienza difficile”.

L’uomo aveva anche intenzione di riservargli i diritti dei suoi libri ma prima di farlo l’uomo è venuto a mancare per problemi di salute e la donna ha raccontato: “Preferirei evitare di parlare delle successive vicende legali con la sua famiglia”, sottolineando quindi di aver chiuso in malo modo per i parenti.

I due hanno avuto una lunga ed importante storia ma alla fine il rapporto è finito anzitempo perchè l’uomo è venuto a mancare a Roma il 9 Settembre 2013 e la loro storia è purtroppo cosi finita anzitempo. Una storia intensa ma che è finita anzitempo per la nota attrice tv.