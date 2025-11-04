Alberto Brambilla, ex marito di Irene Pivetti e figli: poche le informazioni su Alberto, così come sui figli Ludovica Maria e Federico

Nella vita di Irene Pivetti, dopo il primo matrimonio con Paolo Taranta, è arrivato un nuovo amore, quello con Alberto Brambilla, che ha portato alla nascita di due figli, Ludovica Maria e Federico, oggi due ragazzi adulti. Ludovica Maria, la prima figlia di Irene Pivetti, si è sposata da giovanissima; aveva infatti appena 19 anni quando nel 2017 è convolata a nozze, accompagnata dalla mamma, l’ex presidentessa della Camera. Un matrimonio giovane per Ludovica Maria, della quale però si sa poco e niente. Così come il fratello Federico, infatti, Ludovica è molto riservata e poco si sa sulla sua vita personale e su ciò che fa nella vita.

Non è chiaro, infatti, quale lavoro abbia scelto ma di certo è lontana dal mondo dello spettacolo, allontanandosi dunque da quello che è l’ambito della mamma e della zia, Veronica. Allo stesso modo, infatti, poco sappiamo di Federico. I due ragazzi, nati dall’amore con Alberto Brambilla poi terminato nel 2010, non sono dunque personaggi noti: quel poco che sappiamo su di loro ci viene proprio dalla mamma nonché dalla nonna, Grazia, che molti anni fa raccontò di come Irene fosse una mamma amorevole e Veronica una zia presente.

Alberto Brambilla, ex marito di Irene Pivetti e figli: “Di lui mi piace tutto”

L’ex marito di Irene Pivetti, Alberto Brambilla, è diventato tale nel 1997. Dopo le nozze con il suo ex marito poi annullate dalla Sacra Rota, la politica ha sposato a Roma il giovane militante di Italia Federale, di dieci anni in meno di lei. L’ex presidentessa della Camera aveva infatti 34 anni all’epoca delle nozze e il marito 10 in meno. I due, dopo il rapporto cominciato per lavoro, si sono innamorati: “Di lui mi piace tutto, in particolare i suoi occhi nerissimi” raccontava la Pivetti, che da lui ha avuto proprio i suoi due figli, Ludovica Maria e Federico. Il loro rapporto si è poi interrotto nel 2010.