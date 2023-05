Alberto Camerini, chi è l'”arlecchino” del rock italiano/ La carriera e la vita privata

Chi è Alberto Camerini: la carriera dell’arlecchino del rock italiano

Alberto Camerini sarà oggi pomeriggio ospite in studio da Serena Bortone, a Oggi è un altro giorno, assieme a Scialpi. Uno dei massimi esponenti del cantautorato italiano degli anni ’80, Camerini è stato presto ribattezzato l'”arlecchino del rock”, per la massima espressività e la gestualità accentuata nel corso delle sue performance. È nato il 16 maggio 1951 a San Paolo, in Brasile, dopo che la sua famiglia, di origini ebraiche, vi si era trasferita nel 1938 in seguito alla promulgazione delle leggi razziali in Italia.

A 11 anni, poi, rientra in Italia ed insegue la sua passione per la musica, creando una piccola band. A seguire lavora come turnista alla Dischi Ariston a Milano e, sempre per la medesima casa discografica, suona anche come chitarrista in album di Ornella Vanoni e Gianni Magni. È un periodo di fermento per il cantautore, oltre che di grandi incontri, come quello con Donatella Rettore e i Matia Bazar. Tra il 1973 e il 1974 collabora con Fausto Leali e Patty Pravo, per poi debuttare da solista nel 1976 con l’album Cenerentola e il pane quotidiano.

Alberto Camerini: il successo negli anni ’80 e la vita privata

Negli anni ’80, poi, arrivano i grandi successi. Nel 1981 pubblica il brano Rock’n’roll robot e nel 1982 arriva Tanz bambolina. Sono anche gli anni in cui affina significativamente la propria personalità artistica, avvicinandola al personaggio di Arlecchino, e in cui si ispira ad artisti del calibro di Rettore e Renato Zero. Negli ultimi anni la sua attività musicale è diminuita, pur continuando ad esibirsi live. Inoltre, è stato più volte ospite in tv a I migliori anni di Carlo Conti.

Per quanto riguarda la sua vita privata, sono poche le informazioni a disposizione, essendo piuttosto riservato. Il primo matrimonio risale al 1975 in coppia con Elena Orlandi, dalla quale poi divorzierà. La sua attuale moglie si chiama Silvia e, dalla loro storia d’amore, sono nati due figli: Lorenzo e Valentina, entrambi scrittori.

