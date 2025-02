Alberto Castagna, chi era il conduttore: il successo televisivo con Stranamore

Alberto Castagna è stato uno dei più amati conduttori televisivi italiani, il celebre “dottor Stranamore” del piccolo schermo come più volte è stato affettuosamente soprannominato, in riferimento al programma da lui condotto. Nato a Castiglion Fiorentino nel 1945, ha avviato una carriera come giornalista approdando tra le fila del TG2 nel 1982, prima come cronista e successivamente come inviato speciale; nel corso degli anni, poi, all’attività di informazione ha affiancato la passione per lo spettacolo e la televisione prendendo parte a diversi programmi.

Alda D'Eusanio: “Alberto Castagna era arrabbiato con la malattia”/ “Sentiva che stava per perdere tutto…”

Nel 1985 ha lavora con Raffaella Carrà a Buonasera Raffaella, per poi debuttare alla conduzione di Mattina 2 sul finire degli anni ’80 e successivamente al timone de I fatti vostri. Ma, forse, il suo più importante successo televisivo è arrivato nel 1994 quando gli viene affidata la conduzione di Stranamore, rimanendo al timone per numerose edizioni sino alla sua morte del 2005. Sul piccolo schermo, negli anni ’90 ha inoltre condotto programmi quali Complotto di famiglia, Cuori e denari e Casa Castagna.

Carmine, chi è il marito di Carolina Castagna/ La passione per l'arrampicata: "Ci siamo conosciuti scalando"

Com’è morto Alberto Castagna e malattia: il ricordo della figlia Carolina

Ma com’è morto Alberto Castagna e quale malattia ha avuto? Il celebre conduttore, dopo aver accusato alcuni problemi di salute diversi anni prima, il 1° marzo 2005 fu colpito da emorragia interna a Roma a 59 anni; una morte improvvisa, che spiazzò il pubblico e che venne comunicata in diretta tv da Paolo Bonolis quando era conduttore al Festival di Sanremo di quell’anno, destando sgomento e tristezza nell’ampia platea televisiva italiana.

La figlia Carolina Castagna, nata dal matrimonio tra il conduttore e l’ex moglie Pucci Romano, in un’intervista a La volta buona dello scorso anno aveva così ripercorso la malattia di Alberto Castagna, sino alla morte avvenuta quando lei aveva soli 13 anni: “Vederlo stare male ha influito sulla mia vita […] È stato brutto vedere mio padre così fragile, come di cristallo, anche io che ero piccola sentivo di doverne avere cura”.

Francesca Rettondini, chi è e l'amore con Alberto Castagna/ "La sua malattia fu una tempesta"