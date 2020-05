Alberto Castagna/ Stranamore e la sigla “All you need is love” nella storia della tv Italiana

Pubblicità

Nel corso di Live – Non è la D’Urso, in programma la sera di domenica 3 maggio, Barbara D’Urso ricorderà la figura di Alberto Castagna: il popolare conduttore tv, scomparso a 59 nel marzo del 2005, sarà uno dei protagonisti della trasmissione. Brevemente, possiamo ricordare la carriera di quello che è stato uno dei personaggi più amati della nostra televisione: a renderlo celebre è stato Stranamore, il format lanciato nel 1994 sulle reti Mediaset e che ebbe un immediato successo di pubblico. Nel corso delle puntate, venivano lanciati appelli sentimentali che potevano essere raccolti o meno dal destinatario; la trasmissione era diventata celebre anche e soprattutto per la colonna sonora (All you need is love dei Beatles) e per il camper griffato che girava per le città, consegnando i video messaggi. Di Stranamore sono state comunque realizzate 14 edizioni: il format è stato poi ripreso, se non altro in alcuni escamotage, in C’è Posta per Te condotto da Maria De Filippi.

ALBERTO CASTAGNA, LA CARRIERA IN TV

Non solo quello comunque: Castagna ha condotto anche Cuori e denari (con Antonella Elia e Simona Ventura) e Casa Castagna nel biennio 1995-1996, ma soprattutto ha vinto un Telegatto come personaggio maschile dell’anno quando ancora lavorava in Rai, conducendo I Fatti Vostri all’inizio degli anni Novanta. Sulla televisione pubblica il conduttore si era lanciato a Il Piccolo di Trieste e al Settimanale, per poi fare anche il cronista e inviato speciale per il TG2 e condurre anche Mattina 2. L’esordio in Fininvest avvenne invece con il quiz pomeridiano Sarà vero?, e a quel punto era già famoso da meritarsi un cameo nella parte di se stesso in Anni 90 – Parte II, nel quale ha recitato insieme a Massimo Boldi e Nadia Rinaldi. Costretto ad abbandonare le scene nel 1998 a causa del doppio aneurisma all’aorta, che avrebbe portato ad una lunga degenza in ospedale e infine, presumibilmente, alla morte, Castagna sarebbe tornato due volte a condurre Stranamore che nel frattempo era passato su Rete 4: nel 2001 e nell’autunno del 2004, in coppia con Emanuela Folliero, fino alla sua improvvisa scomparsa.



