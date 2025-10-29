Per la vita di Federica Pellegrini la figura dell’allenatore Alberto Castagnetti è stata fondamentale e infatti dopo la sua morte è andata in crisi

Una delle figure più importanti nella vita di Federica Pellegrini, senza contare i suoi genitori che l’hanno sempre sostenuta in questa difficile carriera fatta di alti e bassi, è stata senza dubbio quella del suo storico allenatore Alberto Castagnetti, che è morto improvvisamente quando aveva solo 66 anni. Nella sua autobiografia ha raccontato molto del rapporti che avevano e del dolore che ha provato quando se n’è andato.

“Il 12 ottobre del 2009 è stato il giorno più brutto della mia vita”: parole molto forti, quelle della nuotatrice, che ha raccontato come il suo allenatore avesse programmato un’operazione al cuore che non doveva essere complicata affatto. Solo che era spaventato e lo ha capito da come fosse più affettuoso e sentimentale del solito. Poi si opera e l’intervento sembrava essere andato tutto bene.

Alberto Castagnetti morto a 66 anni. Federica Pellegrini: “Crisi profonda”

Non l’ha mai detto a nessuno, ma Federica Pellegrini conserva gelosamente a casa un quaderno su cui il suo allenatore Alberto Castagnetti aveva preso appunti sui suoi allenamenti, e lo tiene insieme a un paio di occhiali da lettura. Ma cos’è successo dopo la sua morte?

“Ho avuto una crisi profonda” ha raccontato la campionessa di nuoto tanto che non riusciva più a dormire da sola, si addormentava solo con la luce accesa, in perenne attesa di un segno da parte del suo allenatore, che è morto così all’improvviso lasciandole un vuoto dentro incolmabile. Poi dopo qualche mese si è tatuata un mazzo di rose con il suo nome e il tatuatore senza che glielo dicesse ha aggiunto una libellula, che è diventato il suo spirito guida.

