La seconda storia dell’ultima puntata di C’è posta per te 2025 ha come protagonista Alberto. L’uomo chiama per riconquistare la sua fidanzata Ilenia, lasciata alcuni mesi fa per sue insicurezze. “Voglio venire per Ilenia, la mia ex fidanzata con la quale sono stato 5 anni di convivenza, poi ho deciso da luglio di interrompere il rapporto perché non ero più sicuro dei miei sentimenti.” ha raccontato Alberto a Maria De Filippi, che racconta dunque la loro storia.

Maria De Filippi 'sgrida' Alberto a C'è posta per te 2025/ "Hai torto marcio, ti va di lusso con Ilenia..."

Alberto e Ilenia si conoscono tramite la scuola di parrucchiere e si innamorano. Stanno insieme da 5 anni, lui ha un’attività che inizia ad ingranare e vivono in affitto, motivo per il quale pensare di avere un figlio insieme. Ci provano ma il bambino non arrivo. Questo mette Alberto di fronte al pensiero che questa non è forse la vita che vuole. L’uomo decide perciò di mettere un punto alla storia, pur essendo ancora innamorato di lei.

C'È POSTA PER TE 2025 ULTIMA PUNTATA/ Diretta storie: Gianni Morandi sorpresa in musica, un amore interrotto…

Le parole di Alberto per la fidanzata Ilenia a C’è posta per te 2025

Ora che ha compreso di aver sbagliato, Alberto ha deciso di chiedere l’aiuto di C’è posta per te 2025 per riappacificarsi con Ilenia. Chiama dunque lei e i suoi genitori, Massimo e Carmelina, per chiedere a tutti scusa. “Sono qui oggi per scusarmi degli ultimi mesi come mi sono comportato. – ha esordito una volta aperta la busta – Ho capito tutti i miei errori: non dialogare con te, il chiudermi… Da quando hai iniziato a dirmi i primi no, h compreso che l’importanza di una persona si comprendere quando l’hai già persa. Nell’ultimo anno, l’entusiasmo che c’era nei primi tempi è andato a calare e ti chiedo scusa per non avertelo detto. Scusami anche se sono andato con un’altra donna, anche se ci eravamo lasciati, ma ho capito che quella cosa ti ha provocato dolore. Oggi sono pronto a darti ciò che hai sempre desiderato: una famiglia.” Ilenia ribadisce di aver sofferto tanto per lui, ma alla fine decide di dargli una seconda chance.