Alberto, chi è il figlio di Erminio Macario/ “E’ stato un papà generoso ma anche…”

Chi è Alberto, il figlio del comico Erminio Macario

Alberto Macario è il figlio del comico torinese Erminio Macario. Alberto è nato nel 1943 ed è uno dei due figli di Giulia Dardanelli e Erminio Macario. Alberto ha 79 anni ma della sua vita privata non si sa nulla. Non è noto se sia sposato o abbia dei figli. Alberto è un pittore, artista visivo, attore e scrittore. Suo fratello Mauro (1947) è un regista, poeta, scrittore. Ospite qualche tempo fa a Uno Mattina, Alberto Macario parlando del padre aveva detto: “E’ sempre stato un padre molto generoso e affettivo, ma come era capocomico in teatro così è stato capocomico in famiglia anche se severo e rigido, da questo non si sfugge, non è stato casa e chiesa ma caso e teatro. La cosa divertente che nessuno sa è che quando lui arrivava a casa si accendevano tutte le luci, lui voleva che tutto fosse illuminato a giorno con luce artificiale, voleva sentirsi sempre al teatro, sul palcoscenico, noi capivamo che era arrivato a casa perché la luce si accendeva. I suoi collaboratori avevano paura del suo giudizio, era un personaggio molto duro e rigido anche se voi lo vedete sempre sorridente e felice”.

Alberto Macario aveva anche sottolineato l’innovatività del padre: “Lui ha creato la commedia musicale italiana fra il 35 e il 37, la prima commedia musicale è stata Piroscopo Giallo con Wanda Osiris. L’innovazione è stata una comicità surreale, assurda, differente da quella di romani e napoletani, più legata a fatti di vita quotidiana, la sua era più una comicità francese, è stata un’infiammata”.

Alberto Macario e il retroscena sul padre e Totò: “Totò ebbe un problema economico e…”

Alberto Macario aveva poi svelato un retroscena interessante sul rapporto tra il padre e Totò. I due avevano lavorato insieme in ben 7 film ed era nato un bel sodalizio. Il figlio ospite a Uno Mattina aveva svelato che proprio il padre aiutò Totò quando ebbe difficoltà economiche: “Nel dopoguerra le riviste e gli spettacoli di mio padre erano di proporzioni hollywoodiane. Poi una curiosità: Totò ebbe un problema finanziario e mio padre prese un milioni di lire che aveva ottenuto da un film e glielo regalò”.

Alberto lavorò al fianco del padre in varie occasioni: “A partire dall’anno della terza media, per lo spettacolo “E tu biondina” con Sandra Mondaini: per un mese e mezzo ho ballato e cantato in giro per l’Italia. In seguito avevo alcune scene nella commedia “La bela Rosin”, rappresentata per le celebrazioni di Italia 61 e poi portata in tournée. Nel 1965 ho curato la scenografia di due sue riviste, “Le sei mogli di Erminio VIII” e “Pop a tempo di beat”. Finita quell’avventura, mi sono dedicato alle arti visive e all’attività di film-maker”. Finora però a Torino non è stata dedicata nessuna via o piazza o Erminio Macario. Il figlio Alberto è rimasto deluso per il mancato omaggio da parte della città natia del padre: “Papà è morto a 78 anni nel 1980. E il capoluogo piemontese non gli ha ancora dedicato una via, una piazza, una galleria o un teatro. Aveva ragione”.











