Alberto Dandolo, stalking contro Barbara D’Urso?/ “Le ha provocato ansia e paura”

Rischia un processo Alberto Dandolo. Come ha comunicato lo stesso giornalista attraverso la propria pagina Instagram, è indagato per stalking nei confronti della regina di Canale 5, Barbara D’Urso. Secondo l’accusa, infatti, lo stesso avrebbe creato una serie di falsi profili sui social, di modo da perseguitare la conduttrice di “Domenica Live”, causandole nel contempo, come si legge sulle carte “un perdurante e grave stato di ansia e paura”. A raccontare il tutto, come anticipato sopra, è stato lo stesso Dandolo, che ora rischia di divenire imputato: “La notizia del giorno – si legge sul suo profilo ufficiale Instagram – è che in questi mesi sono stato indagato e che qualche giorno fa si sono pure chiuse le suddette indagini. Ieri – prosegue – ho ritirato alla Polizia Postale la notifica di comunicazione fine indagini e ho scoperto che sono stato indagato per stalking contro la signora Maria Carmela D’ Urso”.

ALBERTO DANDOLO ACCUSATO DI STALKING VERSO LA D’URSO

Dandolo pubblica quindi i reati per cui lo stesso è indagato: “Reato p. e p. dagli artt. 110, 612 bis 2° comma c.p. perché, in concorso tra loro, con condotte reiterate, ed in special modo mediante la creazione di profili social-Instagram a lei apparentemente riferibili, molestavano e minacciavano Maria Carmela D’Urso, in modo da cagionare nella medesima un perdurante e grave stato d’ansia e di paura. In Milano, dal febbraio 2018 al 13 marzo 2019. Fatto aggravato perché commesso mediante strumenti informatici e telematici”. L’accusato ha specificato di aver già contattato un avvocato, che lo stesso definisce “super strong, mitologico e un amico vero”, leggasi Matteo Uslenghi, aggiungendo che la speranza è quella di non “condividere ad Opera la cella con Furbizio Corona”. Quindi il giornalista rimanda i propri follower ad una prossima puntata di questa vicenda: “Come finirà questa “ficZion”? AH, SAPERLO”.

© RIPRODUZIONE RISERVATA