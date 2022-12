Alberto De Pisis/ “Antonino non mi parla più, avevamo un rapporto fraterno”

Alberto De Pisis deluso da Antonino Spinalbese al Grande Fratello Vip

Alberto De Pisis al Grande Fratello Vip 2022 è sempre più lontano da Antonino Spinalbese. Il motivo? Il comportamento dell’ex di Belen Rodriguez con Giaele De Donà e Oriana Marzoli. L’influencer nella casa proprio con Giaele si è lasciato andare ad una serie di commenti su Antonino per cui entrambi hanno pianto, anche se per motivi completamente differente. Antonino ha deluso sia Alberto che Giaele che sono pronti a mettere una pietra sopra la cosa e voltare pagina. A cominciare è stata proprio Giaele che parlando di Antonino ha detto: “non ho bisogno di nessun punto di riferimento qui dentro, mi basto da sola. Meglio sola che con una persona così”.

Dal canto suo Alberto ha replicato “lui vuole mettersi nella condizione di sembrare quello ferito ma è lui che ferisce” sottolineando come l’ex hair stylist non dia più di tanto perso all’amicizia e alle persone che, nel corso di questi mesi, si sono affezionati a lui.

Alberto De Pisis e Antonino Spinalbese, rapporto degenerato dopo Oriana…

Ma non finisce qui, visto che Alberto De Pisis al Grande Fratello Vip 2022 ha rincarato la dose su Antonino Spinalbese confessando all’amica Giaele: “Antonino non mi parla più, avevamo un rapporto fraterno ma dopo quello che è accaduto con Oriana e Giaele non mi parla più, in realtà senza motivo”. La situazione è degenerata per il rapporto di complicità nato tra Antonino e Oriana che è stata poi abbandonata. “Tu senza conoscerla ti sei preso la briga di andarci a dormire insieme” – ha detto l’influencer parlando dell’ex di Belen Rodriguez precisando – “da quel momento in poi le cose sono mutate profondamente tra i due giefffini, che convivono per quieto vivere ma senza condividere il percorso come accaduto nelle prime settimane di reality”.

Per fortuna fuori dalla casa a rassicurare Alberto ci sono i fan che gli hanno inviato un aereo con tanto di messaggio di incoraggiamento: “LA CLASSE NON LA SCIACQUI ❤️ #THPISIS”. “Grazie, vi amo” – è la replica dell’influencer che sempre ai fan ha detto – “vi voglio bene, #THEPISIS””.

