Alberto De Pisis/ Asfalta Charlie Gnocchi e conquista il favore del web: confronto in diretta al GF Vip?

Alberto De Pisis al Grande Fratello Vip 2022 ha avuto da ridire sul comportamento di Charlie Gnocchi, conquistando per le sue parole l’approvazione del popolo del web. Cosa è successo tra i due? Durante le ultime ore nella casa più spiata d’Italia è scoppiato un confronto molto acceso tra l’opinionista e il fratello di Gene Gnocchi. Il motivo? La spesa della settimana. Tutto ha iniziato quando Charlie attacca Cristina Quaranta dicendole che è troppo precisa e ha delle prete sul cibo. Non solo, poco dopo Gnocchi parla di Luca Salatino, di Alberto e di altri concorrenti mettendone in luce i difetti. Nel mentre però a fermarlo è proprio De Pisis che, senza girarci troppo intorno, precisa: “sai qual è la verità che traspare più forte? Subisci molto l’effetto delle telecamere. Sei perennemente sotto i riflettori. Sei alla ricerca costante dell’attenzione”.

Di parere opposto Charlie che replica: “sono così nella vita”, mentre gli altri vipponi cercano di fargli aprire gli occhi sul fatto che ognuno ha delle sue verità e come tali vanno rispettate.

La discussione prosegue con Alberto De Pisis che non trova piacevole il comportamento di Charlie Gnocchi a cui dice: “ti siedi qua, con le telecamere puntate. La stragrande maggioranza delle persone ha un atteggiamento spontaneo, da parte tua, vedo una strategia ostentata”. Non solo, De Pisis sbotta dicendo a Gnocchi : “Hai un atteggiamento innaturale”. La discussione non finisce, visto che poco dopo interviene anche Cristina Quaranta che non ha gradito le affermazioni di Charlie. Dalla parte della ex velina ci sono Wilma, Alberto e Luca, ma alla fine la Quaranta stanca di discutere lascia perdere Charlie.

Che dire: in casa scoppiano oramai i primi contrasti e le antipatie e simpatie si fanno sempre più chiare a conferma che la convivenza nella casa del GF VIP non è affatto facile!

