Alberto De Pisis choc: “A scuola mi menavano e legavano perché diverso”/ “Ho toccato il fondo”

Alberto De Pisis, il rapporto difficile col papà e la separazione dei genitori

Alberto De Pisis si racconta in una toccante linea della vita al Grande Fratello Vip. Il concorrente parla di infanzia difficile, di rapporto con i genitori, partendo col ricordare il drammatico momento della loro separazione.“Quando avevo sette anni c’è stata la separazione dei miei genitori, che in maniera inevitabile mi ha segnato. – ha spiegato – Io sono sempre stato un mammone, credo che quando i miei si sono separati ho dormito nel letto con mia mamma fino ai dieci anni.”

Complicato il rapporto di Alberto con suo padre: “Mio papà è una persona molto rigida. – ha spiegato al GF – Io per mio padre anche da solo piango, e queste lacrime so che tante volte sono dettate da quello che mi è mancato di lui. Magari mio padre non si aspettava di avere un figlio che avesse velleità di questo tipo.”

Alberto De Pisis bullizzato: “Mi menavano e legavano…”

Non senza dolore, Alberto ha poi rivelato di essere stato vittima di bullismo ai tempi della scuola: “Crescendo inizio ad avere degli atteggiamenti che vengono reputati ‘diversi’ ma che diversi non sono perché sono semplicemente miei. Vengo allora additato come il diverso della classe… – da lì l’inizio dei soprusi – Mi sfottevano, mi menavano, mi legavano, era un continuo! Questa cadenza quotidiana nel sentirsi non adatto, non giusto, non idoneo, non quello che gli altri vogliono ed è una sensazione brutta. È come se avessi toccato talmente tanto il fondo, che avessi fatto quell’effetto boomerang, rimbalzo, nel trarre la forza di accettarmi…” ha concluso.

