Alberto De Pisis, confessione su Luca Onestini/ "Ero sicuro che rimanesse ma..."

Alberto De Pisis, confessione su Luca Onestini: ecco cosa gli ha detto

Luca Onestini è stato eliminato dal Grande Fratello Vip 2022 dopo essere stato nominato da Alberto De Pisis, a sua volta nominato da Nikita Pelizon. Nel ballottaggio con i due concorrenti, l’ex tronista ha perso e ha dovuto abbandonare la Casa più spiata d’Italia.

“Gianni Minà è stato dimenticato dalla Rai”/ Minoli: “La tv pubblica lo ha 'ucciso'”

Sconvolto dal risultato del televoto, Alberto De Pisis ha rivelato ai suoi compagni cosa ha detto a Luca Onestini durante il tragitto in macchina. Come riporta Biccy, l’ex di Taylor Mega ha svelato: “Io ero sicurissimo di uscire, ero sicuro all’80% di uscire e l’altro 20% Nikita. Luca non lo avevo proprio preso in considerazione. Quando eravamo in macchina Luca mi ha detto ‘hai fatto un casino’ e io l’ho tranquillizzato dicendogli ‘Amore ma secondo te puoi uscire te che sei fondamentale, hai vinto un reality in Spagna, qua sei arrivato secondo, la gente ti ama. Stasera hai ricevuto pure una sorpresa da tuo fratello che ti ha detto cose belle’. Ero sicurissimo che rimanesse. In studio penso di aver fatto delle cose che se mi rivedo mi vergogno”.

Alessandro Cecchi Paone "Alberto De Pisis persona carissima"/ "Molta somiglianza con il mio fidanzato Simone"

Ivana Mrazova svela cosa pensa di Luca Onestini: ritorno di fiamma?

Adesso che Luca Onestini è uscito dalla casa del Grande Fratello Vip 2022, in tanti si domandano se ritornerà insieme a Ivana Mrazova. A proposito di questo, la modella ha svelato cosa pensa del suo ex su Instagram: “Luca è stata la cosa più bella che mi sono portata a casa da questa seconda avventura al GF Vip“.

L’ex tronista, invece, si è sbilanciato molto di più confidandosi con Oriana Marzoli: “Io a lei ci penso tanto. Penso anche che sia stato tutto giusto così. È stato tutto bello come ce lo siamo vissuti e poi fuori da qui, quando sarà il momento, guardandoci negli occhi, decideremo insieme che cosa fare. Nel caso sarà, deve essere una cosa sentita da entrambi nello stesso modo. Quella è una cosa che riguarda solo me e lei, cioè la voglia di discuterne a quattr’occhi secondo me è la cosa più importante.”

Alberto De Pisis, confessione su Luca Onestini/ "Ero sicuro che rimanesse ma..."

© RIPRODUZIONE RISERVATA