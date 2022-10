Alberto De Pisis, cosa nasconde la nomination di Pamela Prati?/ “Motivazione frivola, la verità…”

Alberto De Pisis e la nomination di Pamela Prati

Alberto De Pisis è in nomination al Grande Fratello Vip 2022. L’opinionista dopo la diretta diretta del lunedì sera del GF VIP si è confrontato in cucina con Nikita Pelizon parlando di Pamela Prati che l’ha nominato. “Ho scaricato un pò di energie negative e siamo qui a ricominciare questa settimana insieme” – dice l’opinionista rivolgendosi a Nikita precisando – “pensa che ieri sera sono stato nominato da Pamela perchè io ho un peluche e qualcun altro no, come se me lo fossi portato da casa. Queste sono le cosiddette nomination mascherate, perchè se trovi delle motivazioni così frivole, c’è sempre un motivo per cui nomini una persona. Non devi per forza discutere per nominare una persona. Dopo Pamela mi è venuta anche a parlare, ma non mi ha convinto. Sono ben felice di essere nominato perchè mi crea quello stato adrenalinico che ci rende vivi e attivi”.

La Pelizon cerca di farlo ragionare dicendogli che forse è stata una nomination ad esclusione, ma Alberto è convito che ci siano ben altre ragioni che hanno spinto la showgirl sarda a fare il suo nome. Sarà davvero così?

Alberto De Pisis e il rapporto con Edoardo Donnamaria

Intanto nella casa del GF VIP Alberto De Pisis non ha nascosto il suo interesse verso Edoardo Donnamaria. Il volto di Forum però ha puntato Antonella Fiordelisi con cui sta vivendo un flirt. Proprio con la ex schermitrice, Edoardo si è confidato dicendole: “che gli ho fatto pensare? A me sempre, ogni volta che c’è un mio amico gay, mi dice “tanto a te in realtà ti piace”, tutti i gay pensano che sono tutti gay. Lo pensano anche con me”.

In realtà la Fiordelisi ha invitato Edoardo ad una riflessione visto che il suo comportamento nella casa è stato ambiguo. “Anche io pensavo che ti piacessero gli uomini, perché dai troppe confidenze e fai pensare ad altro. Come se io baciassi tutte le donne, ma da brilla però” ha detto Antonella riferendosi al bacio che Edoardo ha dato ad Alberto.

