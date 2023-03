Alberto De Pisis, crisi di pianto al GF Vip: “Mi hanno rubato la torta”/ Lo scherzo di Tavassi e Donnamaria

Alberto De Pisis piange disperato al GF Vip: ‘colpa’ di una fetta di torta

Una fetta di torta ha scatenato nella Casa del Grande Fratello Vip scontri e una vera e propria crisi di pianto. Protagonisti della vicenda Alberto De Pisis da una parte, e Tavassi e Donnamaria dall’altra. Tutto ha avuto inizio con una torta preparata dalle sapienti mani di Milena Miconi. Tutti hanno avuto diritto ad una fetta che ognuno ha mangiato quando preferiva. L’unico ad averla conservata per il giorno dopo è stato Alberto, che ha conservato il suo pezzo in un piatto sul suo comodino.

Quando Edoardo Donnamaria e Tavassi hanno dunque chiesto se fosse rimasto un pezzo di torta, tutti, compreso Alberto, hanno negato. I due hanno però scoperto che in realtà Alberto ne aveva un pezzo conservato sul comodino, motivo per il quale gli hanno organizzato un brutto scherzo.

Alberto De Pisis, brutto scherzo di Donnamaria e Tavassi: lo sfogo al GF Vip

Dopo aver disturbato Alberto che dormiva, prendendolo in giro sulla torta, De Pisis ha abbandonato momentaneamente il letto. Quello è stato il momento in cui i due Edoardo hanno rubato la fetta di torta, mangiandone un pezzo per uno. Edoardo si è però accorto del furto solo il giorno dopo, quando andando a prendere la fetta conservata per la colazione, si è accorta che non c’era più. Il nervosismo per il brutto colpo tiratogli ha scatenato il Alberto una crisi di pianto che Alfonso Signorini ha mandato in onda durante il daytime del GF Vip che anticipa la diretta di questa sera su Canale 5. “Mi è sembrata una reazione un po’ esagerata”, ha commentato il conduttore con Alberto, chiamato in confessionale. Lui ha però replicato: “Sì, non è stato nulla di grave, solo un crollo di nervosismo”.

