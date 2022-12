Alberto De Pisis crolla al GF Vip/ “Mi sento un fantasma, mi sento solo”

Alberto De Pisis e la crisi al GF Vip: ecco cosa è successo al gieffino

Alberto De Pisis è rientrato nella Casa del Grande Fratello Vip 2022, dopo aver passato un periodo di isolamento a causa del covid-19. Nonostante il gieffino sia tornato in gioco, l’isolamento per lui non sembra finito veramente. L’ex di Taylor Mega ha avuto un crollo e a consolarlo ci ha pensato Patrizia Rossetti, anche lei isolata per due settimane.

La conduttrice, rivolgendosi ad Alberto De Pisis, racconta di aver avuto una crisi dopo la lite con Wilma Goich: “Io sono stata a piangere per cinque ore, mi sono tolta il microfono e tutto… il Grande Fratello mi ha chiamata in confessionale ed io non volevo andarci. Il girono dopo la puntata perché Wilma non mi parlava e mi sono sentita sola. Loro mi hanno dato aiuto. Ero proprio piena… poi invece ho parlato con Piera e mi ha detto di stare tranquilla.”

Il modo in cui Alberto non è per nulla televisivo, sta nel suo, non da fastidio a nessuno, il suo pudore nel tenersi tutta la sofferenza dentro spiazza 💔 #gfvip #thepisis pic.twitter.com/8gT6aK91DW — Lulu (@Linda07861689) December 4, 2022

Alberto De Pisis e il sostegno di Giaele De Donà: “Io ci sono sempre per te”

Alberto De Pisis, dopo essere mancato diverse settimane a causa del covid, ha avuto una crisi nella Casa più spiata d’Italia. “Mi sento un fantasma, mi sento solo” ha dichiarato il gieffino a Giaele De Donà, che gli ha mostrato tutto il suo sostegno.

La giovane influencer ha dichiarato: “Se ti senti solo per qualsiasi cosa io ci sono, che sia per chiacchierare o per qualsiasi cosa. Non pensare che il nostro rapporta finisca per questa cosa qui“. Alberto De Pisis, visibilmente provato, ha trovato l’affetto di alcuni concorrenti che gli hanno sollevato il morale.

Giaele: se ti senti solo per qualsiasi cosa io ci sono, la nostra amicizia non finisce qua 🥺❤️ #thepisis #gfvip pic.twitter.com/Ll8KEoWskz — Albertodepisisupdate (@Albertodepisis2) December 4, 2022













