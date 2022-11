Alberto De Pisis “Daniele Dal Moro? Sembra un sordomuto”/ Pioggia di critiche sul web

Oriana Marzoli si confida con Alberto De Pisis

Nella puntata di ieri del Grande Fratello Vip 2022 è stato dedicato ampio spazio al triangolo tra Antonino Spinalbese, Oriana Marzoli e Daniela Dal Moro. Quando Alfonso Signorini ha chiesto all’influencer di fare chiarezza, Oriana ha ammesso che la sua scelta ricade su Antonino. Nel post puntata Daniele e Antonino si sono chiariti, mentre l’ex tronista di Uomini e Donne ha avito un accesso sconto con la Marzoli: “Tu sei molto brava a giocare. Io a te non credo”. Questa mattina Oriana ha parlato con Alberto De Pisis di quanto successo con Daniele Dal Moro: “Ho parlato con Daniele. Adesso tra loro (tra Dal Moro e Spinalbese ndr) tutto bene. Io però mi sono scusata con lui. Gli ho detto che se in qualche modo mi sono avvicinata a lui era solo per dare fastidio ad Antonino. Poi gli ho detto che non ho voluto giocare per fare del male a nessuno e che mi volevo solo divertire, riconoscendo che comunque è sbagliato e chiedevo scusa, dispiacendomi. Però non mi crede, pensa sia una scusa”.

Alberto De Pisis, "Non sei più come prima"/ La critica a Edoardo Donnamaria...

Oriana Marzoli si confida con Alberto De Pisis

Alberto De Pisis dopo aver ascoltato lo sfogo di Oriana Marzoli ha detto: “Credo di essermi già annoiato abbastanza con questa vicenda”. Poi il gieffino ha commentato l’atteggiamento di Daniele Dal Moro: “Troppe attenzioni a chi non le merita, peraltro. Sembra un sordomuto, non parla, non dice le cose. E lo so, lui non parla e non dice niente. Facciamo che pensi a te e che campi cent’anni”. Ovviamente le parole di De Pisis non sono passate inosservate e in molti hanno trovato la sua frase poco elegante: “Alberto io ti amo, lo sai. Ma sti scivoloni non li accetto nemmeno da te. Le parole hanno un peso e bisogna ricordarselo sempre”, ha scritto un utente sul web. De Pisis riceverà un richiamo formale da Alfonso Signorini nella prossima puntata del Grande Fratello Vip 2022?

Alberto De Pisis stronca Oriana Marzoli/ "In questi giorni ha solo dormito e..."

LEGGI ANCHE:

MALATTIA ALBERTO DE PISIS: LOTTA AL TUMORE/ "Vedi i tuoi sogni cadere in frantumi"

© RIPRODUZIONE RISERVATA