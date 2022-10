Alberto De Pisis e il tumore/ “Fatto otto mesi di chemioterapia”, confessione al GF

Alberto De Pisis e la drammatica confessione al Grande Fratello VIP: “Ho avuto un tumore”

Alberto de Pisis a cuore aperto al Grande Fratello Vip. Il concorrente gieffino si confida con Carolina Marconi e condivide con la showgirl la sua terribile esperienza del tumore. Il ragazzo ha raccontato della malattia dopo che la stessa Carolina si era aperta sulla medesima battaglia affrontata negli ultimi anni. “I capelli poi ti crescono più corposi e forti. Io ti capisco…”, ha detto Alberto De Pisis nella chiacchierata con la Marconi. “Ho fatto otto mesi di chemioterapia amore. Non mi ricordo i cicli. Tu sei mesi? Io otto mesi. Più tutta la fase di ricrescita dei capelli. Tu ne sei piena… sì, piano piano te lo racconterò”.

Alberto De Pisis e il flirt con Taylor Mega

Forse non tutti sanno che in passato, Alberto De Pisis, è stato legato sentimentalmente a Taylor Mega, anche lei al Grande Fratello VIP nell’edizione del 2019. Il ragazzo, classe 1990, proviene da una famiglia di imprenditori e in questi anni ha lavorato come opinionista televisivo. “Sono arrogante, ma non con chi è più debole di me”, ha detto di se stesso Alberto prima di entrare al Grande Fratello VIP. In queste prime settimane è rimasto nell’ombra, ma dopo la recente confessione sulla malattia, di certo, Alfonso Signorini approfondita la questione.

