Alberto De Pisis è tensione con Daniele Dal Moro “Sei aggressivo”/ Duro faccia a faccia…

Alta tensione tra Alberto De Pisis e Daniele Dal Moro nella casa del Grande Fratello Vip. Mentre stavano all’aperto, Charlie ha chiesto aiuto per sistemare il giardino, in disordine a seguito della grigliata. Alberto ha declinato l’offerta suggerendo di chiedere a chi non aveva preso parte alla preparazione del barbecue. Accanto a lui, Daniele si è sentito toccato dalla battuta pungente. Ritrovatisi in cucina, Daniele manifesta il suo fastidio all’amico. Non ha accettato che l’abbia rimproverato per la mancata collaborazione. Daniele ritiene di essere un ragazzo educato, che lava sempre ciò che usa, per cui non apprezza che gli venga puntato il dito contro. Alberto ritiene però che la sua reazione è eccessiva: “Non puoi prenderla con questa aggressività”.

Daniele Dal Moro però non ci sta e dice: “Non puoi nasconderti dietro un dito. Non cercare di addolcire la pillola”. Alberto De Pisis sbotta: “Non mi piacciono queste reazioni aggressive. Cerca di tranquillizzarti”. Daniele Dal Moro replica: “E’ da un mese che mi conosci. Tra me e te chi guarda le telecamere?”. Alberto, con diversi oggetti in mano, ha lanciato la frecciata del giorno: “Fai lavorare chi non fa mai niente, tipo Daniele!”. Boom. Del Moro protesta e ‘minaccia’: “Ah, è così? Ho già un paio di nomination da fare… io sono probabilmente l’unico qua dentro che lava la sua roba sempre e comunque. Mi sono rotto i co***oni, domani ti mando in nomination”. De Pisis non ci sta “Non ti rivolgere alla telecamera, guardami negli occhi. Io mi rivolgevo anche agli altri e a te per questo contesto, visto che non avevi messo a posto”.

Nelle scorse ore Alberto De Pisis si è aperto con Nikita Pelizon. Il ragazzo ammette di avere delle mancanze a livello sentimentale. Nikita gli chiede: “Dovessi sognare un attimo, quale rapporto desideri?”. Alberto De Pisis è sincero e ammette: “Gli amici che mi vogliono bene sento di averli, ci sono. Mi manca quella sicurezza di avere una spalla di conforto dal punto di vista sentimentale, qualcosa di diverso. Lo sogni e lo desideri”.

Alberto De Pisis parlando con Nikita rivela di aver paura della solitudine: “Ognuno di noi sa quello che desidera. Devono esserci sempre dei requisiti chiari e netti che sono fondamentali, se ci sono altre caratteristiche che hanno un peso negativo forte invece vanno a spazzare via tutto. Sono spaventato dalla solitudine, quello è un male, quindi si cerca di farsi forza da soli. Quando una cosa la cerchi troppo non arriva, quando ti metti più sereno arriva”. Dopo l’invito di Alfonso Signorini, sembra che Alberto De Pisis si stia aprendo di più con gli altri concorrenti permettendo così di conoscerlo meglio.

