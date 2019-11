Alberto De Pisis, ex fidanzato gay Taylor Mega/ “Con lei passione vera, mi diceva…”

Alberto De Pisis è il ragazzo gay con cui Taylor Mega ha avuto una storia. Il ragazzo parla a Novella 2000 e ricorda la relazione con l’influencer, che in questi giorni sta facendo parlare di sé per la rottura con Giorgia Caldarulo e il ritorno di fiamma con Erica Piamonte. «Eravamo bellissimi insieme. La gente ci fermava per strada per chiederci le foto, anche se io non sono famoso e lei ancora non lo era tanto come adesso». La loro storia c’è stata prima della partecipazione di Taylor Mega all’Isola dei Famosi. La ragazza sarebbe partita per l’Honduras pochi mesi dopo. «Poi lei si è messa con Sfera Ebbasta», dice l’ex fidanzato gay di Taylor Mega. Ora il 29enne, esperto di comunicazione, racconta con piacere i momenti che ha vissuto insieme alla ragazza. «Ci siamo incontrati, ci siamo piaciuti e ha iniziato a corteggiarmi. È lei che mi ha voluto, con una certa insistenza anche». A Novella 2000 spiega che si sono conosciuti tramite amici comuni, ma che lui è «tendenzialmente gay».

ALBERTO DE PISIS, EX FIDANZATO GAY TAYLOR MEGA

Ma questo non ha impedito la nascita di una storia con Taylor Mega. Alberto De Pisis spiega a Novella 2000 che pur essendo «tendenzialmente gay» ha subito sentito un feeling particolare con l’influencer, «che poi si è trasformato in passione vera, fisica». Il giovane non ha dubbi nel dire che quello che c’è stato tra loro è stato «un rapporto limpido, senza alcun interesse mediatico». Quando gli viene chiesto se esistano rapporti con interessi mediatici, replica: «Gli altri amori di Taylor sono tutti famosi». Alberto De Pisis ci tiene poi a smentire il fatto che ora stia cercando lui visibilità: «No, guardi, a me non interessa proprio entrare in quel mondo». Inoltre, è sicuro che il loro rapporto fosse caratterizzato da sentimenti veri. «Lei diceva di amarmi». Lui invece non glielo ha mai detto. Ma la passione era forte. «Assolutamente sì. L’intesa eccellente. Mi diceva che ero tra i pochi a non sentirsi intimorito da lei a letto». Infine, riguardo il fatto che lei si sia messa subito dopo con Sfera Ebbasta: «Non è stato un bell’atteggiamento il suo».

© RIPRODUZIONE RISERVATA