Alberto De Pisis geloso di Antonella e Edoardo al GF Vip?/ “Non mi metto in mezzo ma con lui c’è affinità”

Alberto De Pisis geloso di Antonella Fiordelisi ed Edoardo Donnamaria al GF Vip?

Mentre nella Casa del Grande Fratello Vip tra Antonella Fiordelisi e Edoardo Donnamaria inizia a nascere un sentimento, c’è chi li guarda da lontano, ammettendo però di essere interessato ad uno dei due. Alberto De Pisis negli ultimi giorni ha iniziato ad esporsi proprio su Edoardo, ammettendo di sentire per lui qualcosa.

“È raro, se non unico il fatto che a livello emotivo e non fisico, ci sia attrazione, perché fisicamente non c’è attrazione. Lui non è un bel ragazzo, è proprio tutto quello che a me non piace, per me non è esteticamente attraente.” ha spiegato infatti De Pisis chiacchierando con alcuni Vipponi. Aggiungendo che “Però ciò non è tutto, perché poi ti fermi e vuoi andare ben oltre l’apparenza. Però mi sento affine a lui, è una persona che quando ci parlo mi sento bene.”

Alberto De Pisis confessa: “Con Edoardo c’è un’affinità”

Proprio in virtù di queste parole, qualcuno gli ha chiesto se fosse geloso di questo avvicinamento sempre più evidente tra Edoardo e la Fiordelisi. Lei, pur tentennando e allontanandolo in alcuni frangenti, appare chiaramente attratta da lui che, d’altronde, ricambia. In tutta risposta, Alberto ha dichiarato: “Io non mi metto in mezzo a queste situazioni perché sono abbastanza intelligente da capire fino a dove arrivare. – chiarendo però che – La sensazione è stata di una persona con cui posso avere affinità. Lui mi ha colpito per la sua sensibilità e la sua dolcezza.” Nella Casa si sta insomma creando un triangolo amoroso che nelle prossime puntate potrebbe creare scintille!

