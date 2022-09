Alberto De Pisis innamorato di Luca Salatino/ “Si avvicina al mio genere, mi mette in soggezione”

Alberto De Pisis ha un debole per un vippone al Grande Fratello Vip 2022

Alberto De Pisis è tra i concorrenti del Grande Fratello Vip 2022. L’ex fidanzato di Taylor Mega è entrato ufficialmente nella casa più spiata d’Italia. A pochi giorni dal suo ingresso ha confessato di provare una attrazione per uno dei concorrenti vipponi di questa edizione. “Lui l’unico che si avvicina al mio genere, maschio molto verace. Poi è un bonaccione! Non ci ho ancora parlato, mi mette in soggezione, sono timidino” – ha rivelato Alberto confidandosi con Sara Manfuso ed Elenoire Ferruzzi. Di chi si tratta? Di Luca Salatino, ex tronista di Uomini e donne. Non solo, Alberto ha proseguito dicendo: “George ha solo 20 anni, è troppo giovane. Il più bello è Luca, dopo Amaurys e infine Antonino. Gli altri non so chi siano, ma appunto anche Amaurys ha il suo fascino”.

Giovanni Ciacci, chi è? Concorrente Grande Fratello Vip/ Dall'amicizia con Valeria Marini fino a Detto Fatto

La confessione di Alberto non stupisce, visto che non ha mai nascosto la sua preferenza per l’universo maschile seppur in passato è stato legato per diverso tempo alla modella ed influencer Taylor Mega.

Alberto De Pisis e Taylor Mega: “la prima donna della mia vita e anche l’ultima”

La storia d’amore tra Alberto De Pisis e Taylor Mega terrà banco al Grande Fratello Vip 2022? Non è dato saperlo, anche se in tantissimi sono rimasti senza parola nello scoprirlo. A rivelarlo è stato proprio il concorrente: “Taylor è stata la prima donna della mia vita e anche l’ultima. La conobbi nel 2018, a giugno. Nacque prima una simpatia e poi una conoscenza; lei sapeva del mio orientamento sessuale. Poi ad agosto lei iniziò ad interessarsi in modo diverso. Nacque una storia dietro sua insistenza. Un rapporto comunque puro e sincero, senza interesse mediatico”.

Marco Bellavia, chi è il concorrente Grande Fratello Vip 2022?/ Da "Love me Licia", "Bim Bum Bam" e..

La presenza di Alberto nella casa del GF VIP stupisce non essendo lui un personaggio famoso, anche se è dentro il mondo dello spettacolo essendo stato spesso ospite del programma “Pomeriggio Cinque”. Non solo, il 30enne può vantare amicizie con personaggi come Ana Laura Ribas, Mariana Rodriguez, e Giacomo Urtis.

LEGGI ANCHE:

Martina Nasoni, ex fidanzata Daniele Dal Moro/ Il primo incontro al Grande Fratello…

© RIPRODUZIONE RISERVATA