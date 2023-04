Alberto De Pisis, l’abbraccio con mamma Manuela/ “Dal GF Vip ne uscirà migliorato”

Alberto De Pisis, sorprese al Grande Fratello Vip

Sorprese speciali al Grande Fratello Vip per Alberto De Pisis. Per il finalista ci sono gli amici: “Arrivano dall’America, da Londra…”, racconta lui. Loro, emozionati, raccontano il loro rapporto con il concorrente: “Albi è un po’ un punto cardine per tutti quanti. Con la sua pazzia ci fa passare le giornate. Magari noi siamo troppo seri e lui ci porta gioia”. La sua amica lo descrive con parole bellissime: “È una delle persone più importanti della mia vita, è mio fratello“.

Non solo gli amici: per Alberto De Pisis, al Grande Fratello Vip, c’è anche la sorpresa della mamma Manuela. Ad “annunciarla” è proprio lui, descrivendola come “la persona che mi ha dato la vita e che sarà sempre parte di me”. In studio, i due si lasciano andare ad un lungo abbraccio. La mamma rivela: “Io sono felicissima che sia arrivato fin qui e la cosa che mi fa più piacere è che ne uscirà migliorato da questo programma. Già lo vedo”. Dopo l’abbraccio emozionante con mamma Manuela, Alfonso Signorini ricorda al concorrente della promessa fatta nel programma, riguardo la volontà di rincontrare il fratello una volta fuori. “Penso che il fatto che io voglia riabbracciare mio fratello riempia di gioia anche mia madre ed è una cosa che voglio fare”, rivela proprio Alberto De Pisis.

