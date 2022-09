Alberto De Pisis, malore in hotel durante la diretta del GF Vip/ “Visitato da un medico”: cos’è accaduto

Alberto De Pisis si è sentito male durante la scorsa puntata del Grande Fratello Vip 2022: cos’è accaduto

Il gruppo del Grande Fratello Vip 2022 si è finalmente riunito. Negli scorsi giorni alcuni concorrenti hanno lasciato la Casa per fare le proprie votazioni legate alle elezioni politiche. I residenti a Roma hanno potuto lasciare la Casa e rientrarci subito senza ulteriori quarantene ma chi invece ha dovuto lasciare la Capitale è stato costretto ad una nuova quarantena. È stato così per Alberto De Pisis e Patrizia Rossetti che nella scorsa diretta non erano infatti nella Casa ma in collegamento dalla loro stanza d’albergo.

GF Vip, Edoardo Donnamaria confessa "sono fluido"/ E con Alberto De Pisis i fan già sognano...

Oggi i due sono finalmente rientrati in Casa e saranno presenti alla quarta puntata del Grande Fratello Vip. Intanto proprio De Pisis ha raccontato ai compagni un retroscena inedito legato proprio al suo collegamento nella scorsa diretta. Pare infatti che il concorrente si sia sentito male.

Alberto De Pisis visitato da un medico dopo il malore

Stando a quanto riporta Novella 2000, Alberto De Pisis avrebbe raccontato ai compagni d’avventura di essersi sentito male durante la diretta della scorsa puntata. “Gli spettatori non hanno potuto notarlo perché essendo in collegamento questa cosa è stata nascosta facilmente. Tuttavia, a causa della sinusite, è stato visitato da un medico.” fa sapere infatti la fonte. Alberto soffrirebbe dunque di sinusite, motivo per il quale è stato successivamente visitato da un medico che ha però decretato che il concorrente può continuare la sua avventura nel reality. Adesso infatti l’allarme è rientrato, sta bene e può riprendere il suo percorso insieme ai compagni del Grande Fratello Vip.

Alberto De Pisis, si inserisce tra Elenoire Ferruzzi e Luca Salatino?/ Confessa "un bonaccione!"

LEGGI ANCHE:

Perchè non ci sono Alberto De Pisis e Patrizia Rossetti al Grande Fratello Vip?/ Ecco il motivo

© RIPRODUZIONE RISERVATA