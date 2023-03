Alberto De Pisis: “Milena Miconi? Il nulla mischiato al niente…”/ La stoccata!

Grande Fratello vip 7, é guerra con Milena Miconi contro tutti

L’arrivo di Milena Miconi al Grande Fratello vip 7 in corso scatena la guerra tra i gieffini, con Alberto De Pisis, Luca Onestini e Davide Donadei che prendono le proprie posizioni.

Da ore il reality si direbbe un Milena Miconi contro tutti, con la neo concorrente over in quanto diversamente giovane all’anagrafe che contesta duramente la condotta assunta da alcuni coinquilini, nella Casa dei vip. Questo, in particolare, perché quest’ultimi si farebbero desiderare nel contributo del gruppo alle faccende casalinghe e quindi alla gestione del ménage della Casa più spiata d’Italia. Un conflitto che si accenderebbe per le forma-mentis tra le parti tra loro contrastanti, anche per via della differenza d’età, segnando una sorta di guerra tra Millennials e Boomer. E in un confronto sul conflitto in corso al Grande Fratello vip 7, Alberto De Pisis palesa di non tollerare proprio gli attacchi di Milena Miconi, che taccerebbe gratuitamente la Casa di disordini e disorganizzazione. E Luca Onestini assume una posizione neutrale, invitando il coinquilino a capire il punto di vista della Miconi, mentre Davide Donadai supporta nettamente la “boomer”.

Luca Onestini e Davide Donadei si schierano al Grande Fratello vip 7

“C’é la sensazione che si sbrocchi”, chiosa Luca Onestini, invitando alla calma e alla pace gli animi bellicosi e Davide Donadei si schiera al grido di “lei non é abituata a vivere nella merda… magari una donna di 51 anni non ci sta…”. Ma Alberto De Pisis non demorde, accusando non velatamente Milena Miconi di muovere dinamiche non rilevanti nel gioco dei vip. Per Luca e in particolare per Alberto, Milena Miconi non può pretendere di cambiare i “disorganizzati”, ” “non cambi le persone mai cambiate in anni” e “c’é sempre qualcuno che lascia il bicchiere… non fare la guerra’. E la conclusione del confronto é una stoccata lanciata a Milena Miconi, come si rileva dal rinnovato daytime del Grande Fratello vip 7: “perché dobbiamo parlare del nulla mischiato al niente, quando sappiamo che sono problemi che non si risolvono?”.

