Alberto De Pisis pazzo di Edoardo Donnamaria: “Il bacio? Ho provato qualcosa”/ “C’è stata una vibrazione”

Alberto De Pisis colpito dal bacio di Edoardo Donnamaria al GF Vip: “Ho provato qualcosa”

Complici il vischio e Alfonso Signorini, nel corso della diretta del Grande Fratello Vip del 3 gennaio 2023 Alberto De Pisis e Edoardo Donnamaria si sono scambiati un nuovo bacio sulle labbra. Un gesto che a quanto pare ha lasciato segni importati su De Pisis che, finita la diretta, si è confidato in cucina su Sarah Altobello.

Edoardo torna da Antonella e piange nel suo letto: "Ti penso sempre, non ce la faccio"/ Pace al GF Vip?

Parlando di Edoardo e dei sentimenti che prova per lui, in virtù anche dei baci che per gioco ci sono stati, Alberto ha dichiarato: “Non c’è quell’attrazione fisica, pero quando lui ride io mi sento male, io mi sciolgo. – e ancora – Amore io mi sento malissimo!” Spiega allora di aver sentito qualcosa di importante: “Io ho provato qualcosa, una vibrazione. È una cosa bella. Ha leso il mio stato d’animo ma è una mia cosa. Ma allo stesso tempo mi ha fatto provare delle cose che non provavo da tempo e sono felice di averle provate.”

Antonella Fiordelisi chiude con Edoardo: "Non mi ama, teme il giudizio del pubblico"/ Lui sbotta: "Scorretta"

Alberto De Pisis pazzo di Edoardo, lui torna da Antonella…

Se Edoardo Donnamaria è tornato di notte tra le lacrime nel letto di Antonella Fiordelisi, Alberto De Pisis non fa mistero di provare qualcosa di importante per lui. Non è la prima volta che svela di avere dei sentimenti nei confronti di Donnamaria. Proprio durante la notte di Capodanno tra i due è scoccato un bacio sulle labbra e, poco dopo, Alberto ha ammesso davanti a lui di provare una sorta di amore nei suoi confronti. Un amore quello tra i due che al momento appare impossibile visto che, nonostante quanto accaduto, il cuore di Edoardo continua ad essere soltanto per Antonella.

LEGGI ANCHE:

GF Vip, Signorini zittisce Edoardo Donnamaria/ "Saprai pure quando devi intervenire!"

© RIPRODUZIONE RISERVATA