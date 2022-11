Alberto De Pisis positivo al covid/ Panico tra gli altri concorrenti del GF Vip 2022

Alberto De Pisis positivo al covid

Ancora un positivo al covid nella casa del Grande Fratello Vip 2022. Dopo il giro di tamponi mattutini, Alberto De Pisis è risultato positivo ed è stato subito allontanato dalla casa per cominciare la quarantena. Tutti gli altri concorrenti sono stati chiusi in una delle due camere da letto per cominciare la sanificazione della casa. Chiusi in camera da letto, tra gli altri concorrenti, è scattato il panico convinti che, a turno, risulteranno tutti positivi. Prima che la regia staccasse l’audio, Daniele Dal Moro ha annunciato che, qualora dovesse risultare positivo, rinuncerebbe al gioco. Stesso pensiero fatto, qualche giorno fa, da Antonella Fiordelisi che non vorrebbe separarsi da Edoardo Donnamaria qualora dovesse risultare positiva.

Alberto De Pisis, lite con Oriana Marzoli al GF Vip 2022/ "Non fare la matta con me…"

Prima di Alberto De Pisis, sono risultati positivi e non sono ancora rientrati in casa Patrizia Rossetti che ha avuto la febbre così come Attilio romita, Charlie Gnocchi, Luca Onestini che è positivo asintomatico e Wilma Goich.

Dopo Alberto De Pisis, ci saranno altri positivi al Grande Fratello Vip 2022?

C’è panico nella casa del Grande Fratello Vip 2022 per la possibilità che ci siano altri contagi. La possibilità non è da escludere e tra coloro che temono di essere stati contagiati ci sono quelli con cui Alberto De Pisis trascorreva più tempo come Antonino Spinalbese e Oriana Marzoli. A loro volta, potrebbe rischiare Antonella Fiordelisi che è sempre molto vicina ad Oriana e, di conseguenza, Edoardo Donnamaria.

Stefano Fiordelisi, il papà di Antonella contro Alberto De Pisis/ "Mai visto un essere più vile e squallido"

Il popolo del web, tuttavia, è convinto che in casa, a turno, si contageranno tutti. Finora, il numero dei positivi è abbastanza alto e nessuno è ancora rientrato. Convivere sotto lo stesso tetto condividendo ogni spazio, aumenta sicuramente la possibilità di contagio.

LEGGI ANCHE:

Alberto De Pisis "Daniele Dal Moro? Sembra un sordomuto"/ Pioggia di critiche sul web

© RIPRODUZIONE RISERVATA