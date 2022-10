Alberto De Pisis, prima sfilata del Grande Fratello Vip e lite con Edoardo/ Tensioni nella Casa

Alberto De Pisis ha organizzato la prima sfilata nella casa del Grande Fratello Vip 2022. Intanto si confronta anche con Edoardo Donnamaria. L’influencer, ex fidanzato di Taylor Mega, sta cominciando a farsi notare all’interno della casa più spiata d’Italia dove ha presentato in queste ore il primo evento modaiolo della Casa di GFVIP. A commentare gli outfit dei vipponi è Giaele De Donà. La prima a sfilare è Elenoire Ferruzzi in un abitino color cipria con tanto di strascico che conquista un bell’8; poi è la volta di Wilma Goich con un abito da cocktail in animalié tigrato nei toni dell’azzurro che riceve un bel 7. A seguire la tigre di Empoli, ossia Patrizia Rossetti, che indossa un abito bronzo particolareggiato da frange nere sulle maniche. Per lei voto: 8,5.

La sfilata prosegue con Carolina che per l’occasione ha scelto abito corto con spalline larghe in seta oro che riceve un bel 9. A seguire Nikita che con il suo abito animalié bianco e nero viene asfaltata da Giaele che le da solo un 6,5. Contrariato il parterre maschile. La sesta a sfilare è Antonella Fiordelisi che ha scelto un miniabito nero con maniche gonfie e spalle scoperte: voto 7, ma non reagisce molto. Infine è la volta di Pamela Prati con un abito rosa con tanto di spacco vertiginoso e stivali alti in suede neri. Tutti impazziti: voto 8,5!

A parte la sfilata dei vipponi, Alberto De Pisis nella casa del GF VIP si è scontrato con Edoardo Donnamaria. “Che Alberto De Pisis sia attratto da Edoardo Donnamaria è ormai chiaro e per questo non prende bene il fatto che dorma con Antonella Fiordelisi nella sua stessa stanza” si legge sul sito ufficiale del Grande Fratello Vip. L’influencer non ha gradito ritrovare Edoardo nel letto di Antonella, ma il volto di Forum ha replicato: “se io voglio dormire qua stanotte, dormo qua. Se Elenoire dice che posso dormire qua e io voglio farlo, dormo qua”.

Dal canto suo Alberto De Pisis ha ribattuto dicendogli: “Hai 12 anni e non hai avuto un problema nella vita se ti comporti così”. Anche Antonella Fiordelisi ha commentato il comportamento di Alberto dandogli ragione nel momento in cui si è confrontato con Edoardo: “guarda che gliel’hai data tu questa confidenza per farlo reagire così. Si vede palesemente che è geloso di te, arrivaci, non sei stupido. Visto che hai avuto un bellissimo rapporto con lui di amicizia, anche se lui ha pensato altro, ti dico evita certe confidenze. Queste sono scenate di gelosia, come se voi aveste fatto qualcosa o come se tu gli avessi fatto pensare chissà cosa, quindi fatti un esame di coscienza”. Cosa succederà?











