Alberto De Pisis provoca Giaele De Donà/ “Se vuoi stare a letto con Antonino Spinalbese…”

Alberto De Pisis, Edoardo Donnamaria e Antonella Fiordelisi: il triangolo al Grande Fratello Vip 2022

Alberto De Pisis al Grande Fratello Vip 2022 è interessato a Edoardo Donnamaria. L’opinionista televisivo non ha mai nascosto il suo interesse verso il volto di Forum che, dopo aver flirtato, si è poi diretto verso Antonella Fiordelisi. Nella casa però si mormora ancora di una possibile laison tra i due, anche se Edoardo confrontandosi con Antonella ha chiarito la sua posizione dicendo di essere stanco della gelosia di Alberto sottolineando: “tutti i gay pensano che anche gli altri siano omosessuali. Comunque Alberto non può essere così geloso di me. Io non gli ho fatto credere nulla. A me tanto, sempre, ogni volta che c’è un mio amico gay dice ‘e vabbè ma a te tanto, secondo me ti piace’. Tutti i gay pensano che so tutti gay. Ogni volta i gay pensano che gli altri in realtà sono tutti gay”.

Dal canto suo Antonella ha precisato: “qualcosa gli hai fatto credere! Tutti i gay pensano che sono tutti gay, ma in che senso? Anche io di te l’ho pensato che fossi gay. Non che fossi gay, ma che ti piacessero anche gli uomini. Perché dai troppe confidenze e quindi fai pensare altro. Come se io mi metto a baciare le donne nella casa. Lo posso fare da brilla al massimo”.

Alberto De Pisis nervoso al Grande Fratello Vip 2022

Intanto nelle ultime ore Alberto De Pisis è stato molto nervoso all’interno della casa del Grande Fratello Vip 2022. Una tensione che si è fatta notare sin dalle prime ore del mattino quando l’opinionista si è prima confrontato con Luca Salatino sulla condivisione in cucina per poi lamentarsi che sta dormendo male.

La malcapitata questa volta è Giaele De Donà “accusata” di non rispettare le ore di sonno visto che si intrufola nella camera di Antonino Spinalbese con cui trascorre moltissime ore a chiacchierare. “Se vuoi stare a letto con Antonino ci sono altri letti liberi” – ha detto Alberto a Giaele De Donà che non ha accettato la frecciata del coinquilino. Cosa succederà ora tra i due? Che dire nella casa del GF VIP la tensione si fa sempre più palpabile!

