Alberto De Pisis rivelazione choc/ “Ho avuto un tumore e l’ho affrontato da solo”

Alberto De Pisis, è uno dei pochi gieffini a non aver mai raccontato la sua vita e il suo passato all’interno della Casa del Grande Fratello Vip 2022. Qualcosa, però, è cambiato e l’ex di Taylor Mega ha voluto condividere una parte della sua vita con Antonino Spinalbese.

Alberto De Pisis, con evidente commozione rivela: “A 25 anni, invece, ho avuto il tumore che per otto mesi mi ha fatto fare chemioterapia. Io sapevo di stare male ma non volevo affrontarlo, non vuoi vederlo. Ho trovato il coraggio di affrontarla da solo. Nove mesi, non otto, in cui ho vissuto da solo, significa che questa cosa era condivisa con tre persone della mia vita. Questa è stata una mia arma di difesa per darmi forza per non essere commiserato per non cercare compassione in nessuno. ” Una pagina commovente e un tema molto delicato quello del gieffino, che meriterebbe maggiore spazio in puntata.

Ormai che Alberto De Pisis abbia un’attrazione per Edoardo Donnamaria è cosa nota al pubblico per sua stessa ammissione. Qualche giorno fa è scoppiata una lite tra i due gieffini una lite a causa del fatto che il volto di Forum stesse dormendo nel letto di Antonella.

“Se io voglio dormire qua stanotte, dormo qua. Se Elenoire dice che posso dormire qua e io voglio farlo, dormo qua” tuona Edoardo. A questo punto, Alberto De Pisis si infuria e dichiara: “Hai 12 anni e non hai avuto un problema nella vita se ti comporti così”. Ad intervenire sulla questione anche Antonella Fiordelisi che, dando ragione ad Alberto, al volto di Forum dice: “Guarda che gliel’hai data tu questa confidenza per farlo reagire così. Si vede palesemente che è geloso di te, arrivaci, non sei stupido. Visto che hai avuto un bellissimo rapporto con lui di amicizia, anche se lui ha pensato altro, ti dico evita certe confidenze. Queste sono scenate di gelosia, come se voi aveste fatto qualcosa o come se tu gli avessi fatto pensare chissà cosa, quindi fatti un esame di coscienza”.

