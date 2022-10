Alberto De Pisis, scenata di gelosia a Edoardo?/ Antonella infuriata: “Colpa tua!”

Alberto De Pisis geloso di Edoardo e Antonella

Non è certo nuovo l’interesse di Alberto De Pisis nei confronti di Edoardo Donnarumma, che invece si è legato tantissimo ad Antonella, con la quale si lascia spesso andare a tenerezze e coccole. Un rapporto, quello tra il volto di Forum e l’influencer, che non è andato molto giù ad Alberto, che spesso mostra la sua gelosia. In particolare, ad aver fatto infuriare il concorrente, è stato il vedere i due dormire insieme.

Non appena Alberto si è reso conto che Edoardo si era infilato nel letto di Antonella, De Pisis ha fatto una vera e propria scenata di gelosia. Donnarumma ha risposto seccamente: “Se io voglio dormire qua stanotte, dormo qua. Se Elenoire dice che posso dormire qua e io voglio farlo, dormo qua”. Per Alberto, il suo è un comportamento da bambino. “Hai 12 anni e non hai avuto un problema nella vita se ti comporti così” ha risposto seccato De Pisis.

Antonella rimprovera Edoardo: “È colpa tua”

Dopo la scenata di gelosia di Alberto De Pisis, Edoardo e Antonella sono usciti fuori dalla stanza per confrontarsi. Secondo l’ex schermitrice, Donnarumma avrebbe sbagliato nel dare troppa confidenza ad Alberto, in quanto un interesse da parte di quest’ultimo c’è ed è evidente. Antonella ha così affermato: “Guarda che gliel’hai data tu questa confidenza per farlo reagire così. Si vede palesemente che è geloso di te, arrivaci, non sei stupido. Visto che hai avuto un bellissimo rapporto con lui di amicizia, anche se lui ha pensato altro, ti dico evita certe confidenze. Queste sono scenate di gelosia, come se voi aveste fatto qualcosa o come se tu gli avessi fatto pensare chissà cosa, quindi fatti un esame di coscienza”.

Secondo Edoardo, però, le cose non sarebbero così e non sarebbe lui ad aver sbagliato. “Ma stai scherzando? Ma che pensi che è il primo gay che frequento? Nessuno ha mai pensato che io fossi innamorato di lui. Uno ce n’è, si vede che ha pensato male. Perdonami, visto che uno su cento che ne ho conosciuti lo ha pensato, significa che ha visto male lui, no?”.











