Alberto De Pisis, “Soffro quando vedo Edoardo assieme ad Antonella”/ La confidenza…

Alberto De Pisis si chiarisce con Nikita Pelizon: “Non rispetti…”

Alberto De Pisis cerca un confronto con Nikita Pelizon. Dopo lo scontro per le nomination avvenuto durante la puntata del Grande Fratello Vip, Alberto De Pisis prova a chiarirsi con Nikita. Nikita ha frainteso un gesto di Alberto, avvicinatosi a lei poco prima delle Nomination di giovedì scorso. Per lei il ragazzo aspirava alla sua benevolenza e il suo improvviso interessamento le è sembrato sospetto. Nikita Pelizon spiega ad Alberto cosa non ha digerito: “Non mi è piaciuto il fatto che tutti fossero andati contro la stessa persona perché è la stessa cosa che è successa con Marco Bellavia. Gegia è stata attaccata da tutti e non mi è piaciuto. Vive nel suo mondo ed è particolare”. Alberto De Pisis non teme però la nomination e rassicura Nikita: “Puoi nominarmi anche tutte le settimane. Non ti chiederò mai chi hai nominato”.

GF Vip, Nikita contro Alberto e Antonino "parlano in codice"/ Clamorosi sospetti

Nikita Pelizon sottolinea il fatto di non aver mai parlato con Alberto durante la settimana e lui condividendo la sua posizione dice: “Non rispetti esattamente il tipo di persona con cui vado d’accordo” ammette Alberto che, del tutto sincero, le dice che i comportamenti della ragazza sono distanti dal suo modo di intendere la vita. Alberto poi prosegue ammettendo di non avere alcun pregiudizio nei confronti di Nikita: “Ho un pregiudizio positivo nei tuoi confronti e mi dispiace che non ci siamo parlati tanto”.

GF Vip, Nikita Pelizon vs Alberto De Pisis "mi ha chiesto…"/ Lui replica: "Bugiarda"

Perché Alberto De Pisis parlava in codice con Antonino Spinalbese?

Nikita Pelizon ha poi notato un comportamento insolito di Alberto De Pisis e glielo fa presente. Durante una conversazione con Antonino Spinalbese nella casa del grande Fratello Vip, la ragazza si è accorta che entrambi parlavano in codice. Per questo motivo, chiede ad Alberto il perché e lui risponde: “Io e Antonino ci conoscevamo già perché un mio caro amico era anche molto amico di Antonino e quindi parlavamo in codice di questa cosa”. Nikita però appare dubbiosa e ribadisce di aver sentito nominare il suo nome mentre entrambi parlavano in camera.

Alberto De Pisis e il tumore/ "Fatto otto mesi di chemioterapia", confessione al GF

Alberto De Pisis se la cava dicendo di non ricordare e le assicura: “Nessuno ti ha mai tirata in ballo”. Alberto poi si confida con Nikita rivelando di essersi preso una cotta per Edoardo Donnamaria e Nikita gli dice: “Mi dispiace”. Alberto rivela: “Quando vedo insieme Antonella con Edoardo soffro però è la vita”. Nikita, a braccia conserte, ascolta silenziosa il ragazzo. Lo guarda, annuisce e alla fine lo ringrazia, senza manifestare palesemente il suo pensiero. Al termine della conversazione Alberto abbraccia Nikita manifestandole l’intenzione di conoscerla più a fondo.











© RIPRODUZIONE RISERVATA