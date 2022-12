Alberto De Pisis stronca Antonino Spinalbese/ “Perde sempre le testa quando…”

Alberto De Pisis sotto accusa replica ad Antonino Spinalbese

Alberto De Pisis è sotto accusa per aver difeso Charlie Gnocchi. Il concorrente del Grande Fratello Vip è stato attaccato in particolare da Antonino Spinalbese. I due hanno avuto un’accesa discussione. Alberto, infatti, ha preso le difese dello speaker, ha seguito il suo istinto e ha deciso di prendere le distanze, non partecipando al momento goliardico. Antonino, appartatosi con il ragazzo, spiega di non aver apprezzato le sue esternazioni; non gli ha mai chiesto un parere sul gioco in sé e per sé, ma vorrebbe che si esponesse sulla situazione in generale. Antonino ammette di fidarsi delle sensazioni ma Alberto replica: “Se un gioco non mi piace mi dissocio”.

Alberto continua a dire che certi scherzi non sono di suo gradimento ma Antonino lo accusa di essere vago e di mettere sempre se stesso al centro della discussione. Secondo lui, il compagno ha cambiato la sua versione ma Alberto ribatte convinto della sua posizione, a volte capita di essere coinvolti in delle situazioni ma è possibile cambiare idea. Antonino ribatte: “Non ti ho chiesto un parere sul gioco ma ti ho chiesto come la vedi”. Giaele prova a mediare ed Antonino la ferma subito: non ha bisogno di una persona che faccia da intercessore. “Lui si arrabbia probabilmente con chi non gli dà ragione” dice stizzito Alberto. Allora Antonino, nervoso, abbandona la conversazione. Per il momento, i due ragazzi non sembrano capirsi. Le incomprensioni sono tante e il ricongiungimento appare lontano.

Alberto De Pisis rientra nella casa del GF VIP e esplode il caos

Alberto De Pisis è rientrato nella casa del Grande Fratello Vip dopo essere stato in isolamento per il Covid. Dopo il suo ingresso però nella casa è scoppiato subito il caos. Alberto ha riabbracciato gli altri vipponi raccontando di aver vissuto momenti difficili a causa dell’isolamento: “Dieci giorni in silenzio, è stato un incubo. Ero blindato. A tratti avevo le allucinazioni. Facevo di quei pianti nel pomeriggio, ero super malinconico e a me la malinconia piace viverla”. A quel punto Alberto ha chiesto agli altri cosa fosse successo nella casa in sua assenza ma quella domanda è bastata ad infiammare gli animi. In particolare Edoardo Donnamaria si è scagliato contro Antonino Spinalbese con cui non è mai corso buon sangue.

Alberto De Pisis aveva chiesto: “Cosa c’è di nuovo?”. Antonella ha risposto: “Io e Edo stiamo litigando, ti interessa?”. Alberto ha replicato in modo pungente: “Amore ma questa non è una novità, e no non mi interessa”. Poi Edoardo ha fatto una battuta su Ginevra che non è piaciuta ad Antonino e da lì è partito tutto. Donnamaria allora ha chiesto ad Antonino: “Con te non avevo nessun problema. Se mi prendo confidenza con una persona e faccio una battuta è grave?”. Spinalbese allora ha risposto: “Non te l’ho data la confidenza. Non mi interessa Edoardo. Non mi interessa il tuo parere. Si tratta che io non ti do confidenza”.











