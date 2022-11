Alberto De Pisis stronca Daniele Dal Moro/ “Odio la competizione e…”

Alberto De Pisis stronca Daniele Dal Moro: “E’ saccente e…”

Alberto De Pisis si confronta con Antonino Spinalbese nella casa del Grande Fratello Vip e commenta il comportamento di Daniele Dal Moro. Per il bel imprenditore Alberto non nutre una vera simpatia nei confronti di Daniele “A te non piace” dice sicuro. L’influencer nega e accusa il suo compagno di essere troppo assolutista. Antonino sicuro del suo pensiero afferma che in alcune situazioni le cose sono o bianche o nere, non ci sono mezze misure o interpretazioni soprattutto quando si parla di relazionarsi con altre persone. Per Alberto invece le cose vanno contestualizzate e rimarca il fatto che da parte di Daniele ci sono degli aspetti che apprezza altri invece che critica “Io odio la saccenza e la competizione” afferma pensando al suo compagno. Successivamente il focus del discorso va verso Edoardo e Nikita.

Antonino giustifica il suo distacco pensando a quelle persone che vorrebbe incontrare fuori una volta finito il GF e ammette che nessuno dei due rientra tra queste perché, dal canto suo, non sono stati carini nei suoi confronti. “Io non riesco ad essere falso con me stesso” dice il giovane imprenditore affermando di rimanere sulla sua posizione e di mantenere le distanze. Per Antonino andare a parlare adesso con Edoardo o Nikita lo farebbe stare male perché non rispecchierebbe il suo reale desiderio e ammette che se si sentirà di farlo lo farà senza problemi ma mai forzato. Alberto però è convinto che Antonino stia mettendo dei muri.

Tra Alberto De Pisis e Daniele Dal Moro non corre buon sangue. Nelle scorse ore nella casa del grande Fratello Vip i due concorrenti hanno avuto un’accesa discussione. La miccia si è accesa per la questione della pulizie. Dopo una grigliata tutti insieme, Charlie Gnocchi ha chiesto aiuto agli altri per sistemare il giardino. Alberto De Pisis si è però rifiutato spiegando che altri avrebbero dovuto aiutarlo considerando che si erano sottratti al momento della preparazione. Daniele Dal Moro si è sentito chiamato in causa e tra i due sono volati stracci. Daniele Dal Moro ha infatti detto: “Hai detto testuali parole ‘diciamolo a chi non fa niente’. Non nasconderti dietro un dito, quando dici una cosa quella è. Non cercare di addolcirmi la pillola”.

Alberto De Pisis ha però chiarito a Daniele che la sua lamentela non era rivolta a lui in modo specifico: “Ho detto: ‘Dillo a chi non sta facendo qualcosa, intendevo in questo contesto della casa’. Non puoi prenderla con questa aggressività. Non mi piacciono le reazioni aggressive”. A quel punto Daniele ha risposto: “Un giorno ti faccio vedere cosa è una reazione aggressiva. Non mi fare la morale, tranquillizzati tu. Pensi che parlo con le telecamere”.











