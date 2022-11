Alberto De Pisis torna al GF Vip dopo il Covid: “È stato un incubo”/ “Avevo le allucinazioni, zero appetito”

Alberto De Pisis è tornato al GF Vip dopo il Covid e svela com’è andato l’isolamento

Alberto De Pisis ha finalmente fatto il suo ritorno nella Casa del Grande Fratello Vip. Dopo vari giorni in isolamento dopo essere risultato positivo al Covid, il gieffino ha lasciato la stanza d’albergo per fare ritorno nel gruppo dei Vipponi. “Ma che belli che siete, tutti qui, ma lo sapete che mi siete mancati tantissimo?” ha esordito una volta in Casa, dopo aver salutato Nikita, Antonino, Patrizia, Tavassi, Daniele, Edoardo e Antonella.

Uno dopo l’altro Alberto De Pisis ha incontrato i compagni d’avventura, dicendosi felicissimo di essere nuovamente tra loro, in gioco, e soprattutto negativo al virus: “Finalmente sono tornato tra voi”, ha infatti dichiarato abbracciandoli. Dopo la gioia dei saluti, Alberto è però entrato nel dettaglio di quanto gli è accaduto in questi giorni, raccontando momenti anche molto difficili.

Alberto De Pisis choc: “Isolamento? È stato un incubo, blindato 10 giorni”

“Sono stati dieci giorni in silenzio è stato un incubo.” ha spiegato Alberto De Pisis al GF Vip, come riporta Pipol TV. Il Vippone ha dunque continuato, rivelando: “Blindato lì dentro. Dieci giorni che sono sembrati dieci mesi. A tratti avevo le allucinazioni. – e ha aggiunto – Non potevo neanche guardare film, penso di essere dimagrito perché avevo zero appetito. Leggevo, meditavo..”

Sono stati per Alberto dieci giorni davvero molto difficili, ma finalmente sono oggi superati: “E niente, anche il Covid lo abbiamo fatto. Facevo di quei pianti nel pomeriggio, ero super malinconico e a me la malinconia piace viverla”, ha infine spiegato il gieffino.

