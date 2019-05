Alberto Destrieri “Pinetta” è morto/ I Legnanesi: “Tristi nel nostro mondo colorato”

Addio ad Alberto Destrieri de I Legnanesi, la celebre compagnia teatrale italiana che recita commedie in dialetto legnanese che recentemente ha partecipato a All Togheter Now, il programma condotto da Michelle Hunziker e J-Ax su Canale 5. Ad annunciarne la scomparsa i compagni di tante avventure con un lungo post pubblicato su Facebook. “Ci sono notizie, nel nostro mondo colorato, spensierato e divertente, che non vorremmo mai dare. Alberto Destrieri, amatissima Pinetta, ci ha lasciati questo pomeriggio a 72 anni”. Con queste parole il gruppo teatrale dialettale lombardo ha condiviso con il suo pubblico la triste notizia della scomparsa dell’attore che recitava il ruolo di Pinetta.

E’ morto Alberto Destrieri de I Legnanesi

I Legnanesi hanno ricordato con grande dolore e commozione la morte di Alberto Destrieri, l’amatissima Pinetta della compagnia teatrale fondata a Legnano nel 1949 da Felice Musazzi, Tony Barlocco e Luigi Cavalieri. Uno degli esempi più belli del teatro en travesti del nostro Paese, I Legnanesi continuavano ancora oggi a far divertire il pubblico con spettacoli da tutto esaurito. La conferma arriva dalle ultime date che hanno visto la compagnia teatrale protagonista sul palcoscenico del Creberg Teatro Bergamo con tanto di sold out! Il dolore è tanto per la morte di Alberto Destrieri: “Con profondo dolore e sincera commozione, perdiamo non solo un grande attore, ma anche e soprattutto un vero amico, colonna della compagnia de “I Legnanesi”. Ciao Alberto… Ciao Pinetta… i nostri applausi sono tutti per te”.

Chi era Alberto Destrieri de I Legnanesi

Alberto Destrieri era entrato ne I Legnanesi nel 1973 diventando uno dei primi artisti amatoriali a condividere il palcoscenico con il capocomico Felice Musazzi. Il suo ultimo spettacolo con la compagnia teatrale è del 18 aprile del 2019 quando ha portato ancora una volta, con grande successo ed ironia, sul palco la sua Pinetta, anziana cugina de La Teresa. Uno spettacolo che ha conquistato ancora una volta il pubblico, che da oggi dovrà fare i conti con la sua assenza. Anche la città di Legnano, infatti, è in lutto per la scomparsa di Alberto-Pinetta considerato oltre che parte integrante della compagnia teatrale, anche un pezzo importante della cittadina lombarda.



© RIPRODUZIONE RISERVATA