Alberto di Monaco, figlio Grace Kelly/ “Ricordo la generosità di cuore e di mente”

Il Principe Alberto di Monaco è il figlio di Grace Kelly, la Principessa di Monaco protagonista dello speciale Grande Amore in onda domenica 22 marzo 2020 su Rai3. Nato dall’amore e dal matrimonio tra il Principe Rainier III, Louis Henri-Maxence-Bertrand e Principessa Grace, nata Kelly, il Principe Sovrano di Monaco, marchese dei Baux, è nato il 14 marzo 1958. Dopo una serie di relazioni andate male, Alberto di Monaco nel 2011 ha sposato la Sig Charlene Wittstock, che oggi porta il titolo di Sua Altezza Serenissima la Principessa Charlene di Monaco. Un amore importante quello tra Alberto e Charlene da cui sono nati due splendidi figli: il primogenito Jacques Honoré Rainier e la secondogenita Gabriella Thérèse Marie. Alberto è sempre stato molto legato alla madre Grace Kelly, scomparsa prematuramente all’età di 52 anni nel 1982 a causa di un incidente automobilistico. Una rapporto che va oltre alla morte, visto che voci di corridoio hanno sempre ipotizzato che Alberto cercasse qualcosa della madre nelle donne della sua vita. Chissà forse proprio per questo motivo ci ha impiegato davvero tanto a trovare la donna da amare per tutta la vita.

Alberto di Monaco: “anche le nuove generazioni hanno imparato a conoscere mia madre Grace Kelly”

Durante un’intervista rilasciata alla radio francese RFM il Principe Alberto di Monaco ha ricordato la madre Grace con tantissima emozione: “ricordo la sua grande gentilezza, la sua amabilità, la generosità di cuore e di mente, era sempre pronta ad ascoltare. Non solo, Alberto ha anche sottolineato come ancora oggi si commuove quando incontra persone che hanno incontrato e conosciuto la madre: “sono ancora molto commosso quando parlo con persone che la conoscevano, che in qualche modo sono state toccate da lei”. La perdita della madre, infatti, è stato uno dei momenti più difficili e tragici della sua vita, visto che aveva solo 24 anni. Col passare del tempo però il dolore si è attentato e la vita gli ha regalato nuove grandi emozioni come l’incontro con la donna della sua vita, il matrimonio e la nascita dei figli. “Il mio modo di vedere ancora oggi il mondo dipende da come lei ha toccato la vita di tanti” ha dichiarato alla Cnbc sottolineando come la madre Grace sia ancora oggi un punto di riferimento nel mondo. “Persone che ha incontrato e persone che non ha mai visto. Anche le nuove generazioni hanno imparato a conoscerla e a scoprirla” ha detto commosso il Principe di Monaco.



