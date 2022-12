Alberto Di Monaco ha una figlia segreta?/ Una nuova rivelazione fa tremare…

Spunta una finta segreta di Alberto Di Monaco, nuova tegola in arrivo

Altra tegola in arrivo per Alberto Di Monaco. Sul Settimanale Nuovo è venuta allo scoperto una donna che ha raccontato di aver avuto una figlia da Alberto. Marisa avrebbe avuto una relazione con il Principe Alberto di Monaco proprio mentre lui era già legato all’attuale moglie Charlene. La donna avrebbe dato alla luce la bimba nel 2005 ma solo nel 2019 avrebbe scoperto la vera identità dell’uomo. Stando infatti al suo racconto, Alberto si sarebbe presentato come Erik Dove, ricco avvocato canadese. Soltanto per caso e dopo alcuni anni Marisa avrebbe scoperto la vera identità dell’uomo. Ora Marisa sulle pagine del Settimanale Nuovo ha fatto un appello al Principe Alberto: “Dobbiamo avviare una nuova causa al Tribunale di Macerata in cui siamo residenti io e mia figlia Heloisa così riuscirò finalmente ad avere giustizia e a portare il cognome del padre”.

Alberto si sarebbe approfittato di Marisa tanto che la donna ha raccontato: “Una volta Alberto mi portò a cena a Montecarlo: al ristorante cerano sua sorella Carolina e la nipote Charlotte che per me erano due sconosciute”. Non si trattò di una presentazione in famiglia anche perché tra loro parlavano in francese e Marisa di fatto non conoscendo la lingua veniva esclusa dalla loro conversazione. Marisa non ha mai sospettato nulla sull’identità di Alberto Di Monaco tanto da svelare un retroscena: “Una volta Alberto mi ha portato in un appartamento passando dal garage sotterraneo. Dovevo aspettarlo nella zona di servizio. Oltre la porta sentivo la voce di un bambino piccolo. C’era Nicole, la mamma di Alexandre, che mi era stata presentata come sua dipendente”.

Alberto Di Monaco si è creato una falsa identità?

Dopo un viaggio a Mosca, Marisa e il Principe Alberto Di Monaco sono volati ad Amsterdam. Quella fu l’ultima volta in cui stettero insieme perché poi Marisa ripartì per il Brasile. A quel punto la donna dopo un po’ di tempo scoprì di essere incinta: “Quando ho scoperto di essere incinta lui è sparito”.

Quattordici anni dopo, Marisa ha però scoperto la verità. Erik Dove era in realtà il principe Alberto Di Monaco: “Nel 2019 ero a Milano per lavoro e mi sono trovata in ufficio con un signore di Montecarlo. Gli ho detto che la sua era una città bellissima e che c’ero stata con il mio padre di mia figlia che però era sparita. Lui per scherzo ha risposto: “Non è che sta parlando del Principe Alberto di Monaco?”. Sono andata per curiosità a vedere che faccia avesse e mi è preso un colpo. Era proprio lui l’uomo che cercavo da quattordici anni”. Ora Marisa a distanza di anni chiede il riconoscimento della figlia: “Vorrei chiedergli perché si è comportato così con me e perché non ha avuto il coraggio di riconoscere mia figlia”.

