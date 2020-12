Alberto e Christine, figli di Piero Angela/ Lui ha seguito le orme del padre, lei…

Alberto e Christine, sono i figli di Piero Angela, il noto conduttore e divulgatore scientifico che ha fatto la storia della tv italiana e che sarà ospite a Oggi è un altro giorno per mostrare l’altro lato della sua medaglia, ovvero la sua vita privata. Chi lo sconosce sa bene che al suo fianco da anni c’è la moglie, un’ex ballerina di danza classica, Margherita Pastore da cui ha avuto due figli: Alberto Angela, che ha seguito i passi del padre, e Christine Angela. Di quest’ultima si sa davvero poco se non quello che lo stesso padre ha scritto in una dedica in un libro lasciando intendere che la figlia si sia occupata di controllare e scandagliare decine di documenti scientifici, lasciando intendere che forse l’amore per la cultura e per il settore del padre scorra anche nelle vene di Christine come in quelle del fratello Alberto.

Alberto e Christine, figli di Piero Angela, chi sono e cosa fanno?

Alberto Angela, invece, non ha bisogno di presentazioni. Ormai per tutti è il volto noto di Rai1, un vero e proprio macina ascolti ed erede del padre che, adesso 91enne, potrebbe presto cedergli del tutto il timone dei suoi programmi come ha già fatto in questi anni. Alberto Angela non ha successo solo come divulgatore scientifico ma anche come uomo visto che le donne sono pazze di lui e lo seguono sempre con piacere. Nato a Parigi nel 1962, Alberto Angelo si è diplomato in Francia per poi seguire il corso di Scienze Naturali all’università La Sapienza di Roma, ha prestato servizio militare nel Corpo dei Vigili del Fuoco, e poi ha continuato i suoi studi all’università degli Stati Uniti d’America seguendo corsi di paleontologia e paleoantropologia. Sua moglie è Meli Monica Maria Zelinda e dal loro amore sono nati tre figli, i nipoti di Piero Angela, Riccardo, il più grande classe 1998, Edoardo, nato l’anno dopo, e Alessandro, classe 2004.



© RIPRODUZIONE RISERVATA